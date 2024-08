La llegada de Javier Aguirre al mando de la Selección Mexicana dejó conformes a muchos dentro de los distintos clubes, como es el caso de las Chivas de Guadalajara, ya que hay varios futbolistas que fueron completamente borrados por el anterior entrenador como lo fue Jaime Lozano, uno de ellos es Fernando Beltrán, quien con bríos renovados quiere ganarse la confianza del estratega nacional.

Por tal motivo el Nene Beltrán sabe que depende de su funcionamiento en el Rebaño Sagrado para ser considerado de cara a la Fecha FIFA de septiembre, donde el Vasco Aguirre debutará al frente del Tricolor en los partidos contra Nueva Zelanda y Canadá pensando en una nueva era con la cual buscarán llegar de la mejor manera al Mundial del 2026.

“Con Rafa va a haber mucho nervio, si al final me toca ir, un tipo que yo le tengo mucha admiración por lo que fue y por lo que hizo. Con Javier que tiene una trayectoria muy buena en Europa y la parte importante que nos puede ayudar a nosotros para mejorar también, ver qué puedes aprender de él, qué es lo que él ve allá que no se hace aquí a lo mejor, en cierta parte muy motivado porque es un buen cuerpo técnico”.

“Que se aproveche el momento de cada jugador para que la selección pueda potenciar los partidos y podamos competir… yo le doy más a ese enfoque que si de experiencia o jóvenes, creo que al final todos están para jugar y todos quieren jugar en la selección y todos van a querer dar su mejor versión, al final decide el técnico”, fue parte de lo que comentó Beltrán en una entrevista con TUDN.

No importa la edad para representar a la Selección Mexicana, afirma Beltrán

En la misma tónica el jugador de Guadalajara considera que no debe ser un aspecto a considerar la edad para negarle una oportunidad en la Selección Mexicana a cualquier jugador, ya que es momento de cerrar filas para beneficio del conjunto nacional que no pasa por un buen momento.

“Espero no se tome mal lo que yo piense, pero en mi humilde opinión, creo que no importa si es uno chico, uno más grande, uno de más experiencia, uno de 27, 28 años, la verdad en ese yo no le doy el enfoque, yo creo que el enfoque sería en quién está mejor en su momento en esa posición o en cada posición para que pueda representar a México como se merece”, abundó Beltrán.