Las Chivas de Guadalajara no han podido sacar lo mejor de Javier Hernández desde que volvió para una segunda etapa, ya que su estado físico se ha visto afectado en diversas ocasiones dejando al entrenador Fernando Gago con las ganas de ser una pieza clave en la pasada Leagues Cup que se realiza en Estados Unidos.

En el Rebaño Sagrado han sufrido mucho para encontrar un goleador desde el año anterior cuando Veljko Paunovic tuvo en Víctor Guzmán al mejor anotador, pues en una sola campaña marcó siete dianas en el Clausura 2023 y en el pasado Clausura 2024 hizo lo propio con seis goles, pero ya bajo el mando de Fernando Gago.

Por tal motivo los centros delanteros de Chivas requieren de mayor exigencia porque ni José Juan Macías, ni Ricardo Marín y mucho menos Chicharito Hernández han sido esa solución ofensiva que se requiere para aspirar a los primeros lugares tanto en la Liga MX como para la Leagues Cup.

El error que cometió Chivas con Chicharito ya tuvo consecuencias

Mucho se ha hablado del tiempo de recuperación que le llevó a Chicharito Hernández para reaparecer en las canchas luego de la lesión de ligamentos en la rodilla que sufrió en el 2023 con el Galaxy de Los Ángeles. Ocho meses tardó en volver a jugar y lo hizo en la Fecha 8 del torneo pasado contra los Pumas de la UNAM, pero justo ese puede ser el error que le ha costado no ponerse a punto físicamente.

Chicharito no vio actividad en Leagues Cup. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Y es que Hernández Balcázar no sale de un nuevo problema cuando ya está lesionado otra vez, por ello no ha logrado tener la regularidad que se requiere para tomar ritmo futbolístico, pues no está de mas recordar que únicamente ha marcado un gol y que se perdió los dos duelos de la Leagues Cup, mientras que en este Apertura 2024 sigue en blanco en la pizarra.

“Por más que “Chicharito” decía que estaba al 100%, la edad le sigue cobrando factura a la hora de recuperarse. Con tantas bajas que ha tenido en los últimos meses, solo da la impresión de que apresuraron su presentación con las Chivas después de que tenía 8 mesesotes sin jugar. El caso del “Piojo” también resulta singular porque hay que recordar que no hizo la pretemporada con su club por estar con la Selección Nacional, y al final, el “Jimmy” Lozano no le dio bola en la Copa América”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.