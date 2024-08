Las Chivas de Guadalajara regresaron de Estados Unidos con las manos vacías después de su segunda participación en la Leagues Cup de este 2024, ya que no pudieron ganar un solo partido motivando de las críticas contra el entrenador Fernando Gago, quien tampoco quiso aceptar el fracaso de su equipo, pese a que terminaron en el último lugar del sector B.

Sin embargo, en días recientes el nombre de Fernando Gago sonó entre los candidatos para dirigir a la Selección de Ecuador que estaba buscando técnico para lo que resta de las eliminatorias mundialistas de cara al 2026, encendiendo las alarmas en el Rebaño Sagrado para tratar de evitar lo que pasó con Fernando Hierro, quien finalmente se marchó a Arabia Saudita casi de un día para otro.

En este sentido, los altos mandos de Chivas tuvieron en mente hacerle el ofrecimiento de renovarle contrato para mantener lejos de las tentaciones al estratega argentino, pero después de meditarlo detenidamente Amaury Vergara optó por esperar a ver cómo termina la presente campaña donde el objetivo es superar lo que hicieron en el Clausura 2024 cuando llegaron a Semifinales.

“Cuando el nombre de Gago comenzó a sonar para dirigir a la selección de Ecuador, en el seno del Rebaño se paniquearon tanto que pensaron de inmediato en extenderle un contrato a Fernando para “convencerlo” de no partir, como lo hizo Fernando Hierro; sin embargo, terminaron tomando las cosas con calma”.

Amaury decidió no precipitarse con Gago. Foto: Imago7/ Arturo Hernández

“Agradecieron no precipitarse después de que el equipo fracasó en la Leagues Cup; y no es que tengan ganas de cortarlos, sino porque saben que no es tiempo de apostar todas sus fichas ahí. Lo que sí quiero dejarles muy claro es que Gago, aunque no tendrá una extensión de contrato antes de tiempo, no está en la mira para ser cortado”, fue parte de lo que publicó el Francotirador en el diario Récord.

Chivas jugará con León la siguiente semana

Luego de quedar eliminados de la justa en Estados Unidos, el Rebaño seguirá con sus trabajos para encarar el duelo contra León que será adelantado de la Jornada 8, el cual se realizará la noche del sábado 17 de agosto en el Estadio Akron en un horario por confirmar a falta de que la Liga MX lo haga oficial.