Camilo Romero es un exjugador de las Chivas de Guadalajara bien recordado por la afición gracias a la entrega que siempre mostró y a la capacidad que le permitió ser campeón en el equipo de sus amores, por lo cual no puede pasar por alto el desaire que vivió de la mano de Ricardo Peláez y Marcelo Leaño cuando tocó la puerta para integrarse a la institución que lo vio nacer como futbolista.

En una entrevista con David Medrano, el Chavalón reveló cómo fue engañado por algunos integrantes de la dirigencia del Rebaño Sagrado durante la gestión de Ricardo Peláez en la dirección deportiva y aunque no especificó el año, se deduce que pudo ser entre el 2019 y el 2022 que estuvo el exatacante en el conjunto tapatío.

Camilo Romero mencionó que cuando fue a tocar la puerta de Chivas para buscar una oportunidad como entrenador, lo recibieron Peláez Linares, Marcelo Leaño y Mariano Varela, quien fue compañero del exdefensor cuando militaba en la plantilla. Indicó que lo trataron con cordialidad y le ofrecieron integrarse a una de las escuelitas del equipo, pero cuando se presentó a su primer día de trabajo, se llevó un amarga sorpresa.

“Leaño muy letrado, como decimos, me levantó y me dijo de ese tipo de jugadores es de los que tenemos que tener aquí, campeones y ojalá que después de ti se acerquen otros más, tienen las puerta abiertas, yo le dije ‘ni nos dejan entrar’, muy respetuoso. Estarías de acuerdo si te mandamos primero a una escuelita, ahí fue el primer madrazo, sí le entro, si es el camino para llegar acá (primer equipo) yo no tengo problema y en lo económico no es problema, unos cuatro o cinco meses le entro y no hay problema. El lunes te presentas con Romo que era el director de la escuelita”.

Pelaéz estuvo en Chivas de 2019 a 2022.. Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

“Voy con Romo y no sabía nada, ‘fíjate que me mandó Marcelo y Peláez’, no me han dicho nada ‘y yo no manches’, y me dice, a mí me harías un parote. Yo prefería que te pusieran de segundo conmigo para orientación en todos los equipos en lo táctico y le dije ‘yo le entro’. Deja hablo con Leaño y me dice, ‘apenas me está diciendo el cabrón que no se acordaba, que te vengas el siguiente lunes’ yo ya me las olía. Aparte que pocos huevos de Peláez, la neta, es un tipo que sabe, me hubiera dicho que no había chance, estamos llenos… es una falta de respeto pero no para el futbolista, para cualquier persona. Ahí voy el siguiente lunes y me dice ‘¿quieres la neta? Me dijeron que te dé largas, que te diga que vengas el siguiente lunes, pero ¿para qué? Si la neta no quieren’. Ah pues diles qué chinguen a su madre”, fue parte de lo reveló Romero en la charla con Medrano.

Camilo Romero presentó un proyecto con Joel Sánchez que rechazó Jaime Ordiales

El Chavalón también manifestó que en alguna oportunidad se acercó con Joel Tiburón Sánchez a Jorge Vergara para ofrecerle un proyecto deportivo con los jóvenes que finalmente fue rechazado por Jaime Ordiales cuando se integró a la directiva: “Me patearon. Me dieron la vuelta. Yo y el Tibu (Joel Sánchez) teníamos un proyecto muy interesante. Él lo presentó con Vergara, que éramos un grupo de seis jugadores donde estábamos Coyote, Nacho Vázquez, Nápoles, entre otros. Nosotros no queríamos agarrar primera división, pero era apuntado a las visorias. Queríamos potencializar las fuerzas básicas”, comentó en la charla con Medrano.