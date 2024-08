Las Chivas de Guadalajara le han dado impulso a muchos jugadores a lo largo de la historia no solo para hacerse de un lugar en el futbol mexicano, sino también para triunfar fuera de las canchas como fue el caso de Camilo Romero, quien ha desnudado varios momentos penosos del cono to rojiblanco y también de algunos directivos.

Camilo Romero jugó en cuatro etapas distintas con el Rebaño Sagrado que siempre ha sido el equipo de sus amores, por lo cual estuvo en varias escuadras del balompié nacional donde pudo percatarse de varios episodios extraños con jugadores y directivos, sobretodo en los Tuzos de Pachuca.

Romero, lateral izquierdo y quien también jugó la Copa América de 1997 con la Selección Mexicana, reveló que en 2002 cuando pretendía salir de los Tuzos, el entonces directivo Andrés Fassi se opuso a menos que le dejara uno de sus cheques obtenidos por la cantidad de partidos jugados.

“Yo lo conocía en Selección y Chivas (a Javier Aguirre), si me quieren pagar tres pesos no hay problema. Y me fue bien con Pachuca en 1999, pero económicamente hubo un detalle con Fassi que no me lo pagó, se lo quedó. Jugué de 18 fechas, 14 o 15 y tenía que jugar 70%, rebasé el promedio y cuando Javier Aguirre me dice que ya no quería que estuviera en Pachuca que le buscara, le dije perfecto y fui y me dijo (Fassi) ‘endósamelo (el cheque) si no no te vas a ir’ y le dije yo me lo gané. ‘Te quieres ir el chueque se tiene que quedar aquí’ le dije no se vale, yo me la jugué con ustedes”.

Camilo Romero jugó en cuatro etapas con Chivas. Foto: IMAGO

“‘Si te quieres regresar a tus Chivitas que te quieren, tienes que hacer esto y si no quédate sin equipo’. Yo le dije no tengo problema ojalá que te haga bien. No sé que hizo con el cheque, no sé si lo cobró, pero sí me lo dijo. Le agradecí a Aguirre, al patrón, tapizo (Jesús Martínez), le agradecí, le dije que la institución me había gustado, pero que le faltaba mucho para ser una institución grande, tienen que poner especial atención a algunos detalles, le dije”, fue parte de lo que comentó Camilo Romero en una entrevista con David Medrano.

¿A qué se dedica Camilo Romero en la actualidad?

En la misma charla, el Chavalón explicó que después de tocar algunas puertas para ser entrenador junto con Joel Sánchez, se ha dedicado a atender unas empresas que tiene con el Tiburón, con las cuales ha logrado llevar una vida tranquilidad fuera de las canchas, aunque no aclaró de qué giro son sus negocios.