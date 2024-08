El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre fue presentado por tercera ocasión la tarde del jueves 1 de agosto junto con Rafael Márquez, por lo cual hay bríos renovados en las Chivas de Guadalajara debido a que algunos jugadores que han mantenido un buen nivel seguramente serán tomados en cuenta en la primera lista para la Fecha FIFA de septiembre.

En el Rebaño Sagrado el objetivo es seguir ofreciendo buenos resultados para que sus jugadores se conviertan en elegibles para este nuevo proceso del Tricolor bajo el mando del Vasco Aguirre, un exjugador rojiblanco de 1987 a 1993, siendo el equipo donde más tiempo se desempeñó como futbolistas profesional, a pesar de que surgió de la cantera del América.

“No queremos afectar a la Liga MX, entendiendo que hay fechas FIFA, pero todo lo que sea necesario créeme que lo haremos y lo daremos a conocer; el seleccionado nacional debe serlo todos los días, deber ser ejemplar, de selección nacional. “Me cuesta mucho juzgar al futbolista por solo verlo, necesito ‘olerlos’, ver cómo están, a qué se dedican; eso me permite en tomar decisiones para elegir a los que yo creo que van a desempeñar bien ese trabajo. Debo estar cerca de ellos, me asesoraré, pero cuerpo a cuerpo todavía no tengo trato con ninguno”.

“Que quieran mucho a su país, que tengan orgullo de estar aquí, al pueblo le gusta que se vea representando por alguien corriendo, luchando, que no se muera de nada y es el perfil de jugador que se me viene a la cabeza, si encima es disciplinado, concentrado, es polivalente… suman, pero que tengan ganas de venir y representar a su país”, fue parte de lo que confesó Aguirre ante los medios de comunicación.

Guti ya ha tenido experiencia con el Tricolor. Foto: Imago7/Saul Perales

¿Qué jugadores de Chivas podrían ser llamados al Tricolor?

Ante las cualidades que buscará el Vasco Aguirre para su nuevo proceso algunos nombres parecen tener amplias posibilidades de ser convocados y uno de ellos es Erick Gutiérrez, quien se ha mostrado muy regular en su nivel en el centro de la cancha de Guadalajara, con una dinámica importante que le ha dado equilibrio al equipo de Fernando Gago.

En este sentido, Fernando Beltrán también tiene bases para ilusionarse, así como Gilberto Sepúlveda, un defensor que ha sido llamado al Tri en anteriores ocasiones, pero ha jugado poco, mientras que José Castillo podría ser otra de las novedades al ser un lateral que puede jugar como central por cualquiera de los costados y se ganó a pulso su lugar en el Rebaño. Gilberto Orozco Chiquete sería el candidato natural pero está lesionado, mientras que el arquero Raúl Rangel parece ser el primero en la lista tras el buen momento que atraviesa.