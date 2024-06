Quienes pasan por el Rebaño no pueden ser indiferentes a todo lo que transmite una institución de estas características; por eso, muchos se marchan y sienten un gran afecto por la playera rojiblanca.

Además de contar con una de las aficiones más numerosas y pasionales del futbol mexicano, las Chivas de Guadalajara también han dejado una huella imborrable en la mente y el corazón de entrenadores provenientes de distintos rincones. Ya sea por su identidad y su tradición, o bien por el calor de las gradas, el Rebaño ha sabido ganarse la admiración de diferentes personalidades.

En este artículo, abordaremos tres casos puntuales que demuestran cómo entrenadores de renombre internacional se han enamorado profundamente de las Chivas de Guadalajara y han tejido lazos inquebrantables con el club y su afición. El Rebaño trasciende fronteras geográficas y culturales al atrer la atención y el cariño de entrenadores de diferentes partes del mundo.

Desde el argentino Matías Almeyda, cuya pasión y entrega lo convirtieron en un ícono para los seguidores, hasta el serbio Veljko Paunovic, quien hizo carrera en el fútbol europeo pero se rindió ante el encanto de las Chivas, o bien el holandés John Van’t Schip, quien tuvo una breve pero intensa etapa al frente del Rebaño.

Matías Almeyda: Ídolo de Chivas, pero también un aficionado más

El de Matías Almeyda puede ser considerado como el caso más emblemático. Reconocido en su momento más por su carrera como jugador que por sus logros como entrenador, el Pelado llegó a las Chivas de Guadalajara en septiembre de 2015. Su conexión con el club trascendió lo profesional, pues terminaría sientiendo un profundo amor por la institución. Durante su periodo al frente del equipo, Almeyda condujo hacia importantes triunfos, como la Copa MX y el Clausura de 2017, mismo año en el que también se alzó con la Concachampions.

Las declaraciones de Almeyda reflejan su compromiso y pasión por el Rebaño. En 2020, afirmó: “Yo soy hincha de Chivas, sigo cada paso que hace Chivas, estoy en comunicación con gente de ahí siempre porque los quiero, les deseo lo mejor”, demostrando así su devoción por el club incluso después de su salida. Más tarde, en 2023, durante una entrevista, Almeyda expresó con emotividad su apego a México y a las Chivas: “Yo fui de vacaciones a México a finales de año, no fui a Argentina. Me llevé a toda mi familia de Argentina a México. Eso es amor, eso es respeto, eso es una devolución de algo, a un país que me abrazó; amo su cultura”.

Almeyda defendió con honor y profesionalismo los colores rojiblancos (Imago7)

Además, Almeyda ha sido enfático en resaltar la grandeza y la pasión de la afición de las Chivas, incluso sugiriendo que el club tiene una base de seguidores más grande de lo que se reconoce comúnmente. “No se sabe la cantidad de hinchas que tiene Chivas, se minimiza y Guadalajara es muy grande, es el primer o segundo lugar de conjuntos con más aficionados en el mundo y es muy grande eso, demasiado grande, pero mucha gente acá no se da cuenta de lo grande que es. Chivas es el más grande y popular, pero no solamente en México, es el más popular casi en el mundo”, expresó el entrenador que dejó su huella en el Rebaño Sagrado.

John van ‘t Schip, un paso breve pero intenso por Guadalajara

El neerlandés John van ‘t Schip tuvo una breve pero significativa estadía en las Chivas de Guadalajara. Aunque su paso por el club no fue muy extenso, le dejó recuerdos imborrales. El estratega llego al Rebaño en abril de 2012, asumiendo el desafío de liderar al equipo en un momento crucial. A pesar de no lograr una prolongada permanencia en el cargo, sus palabras reflejan el profundo afecto que desarrolló por el club y su afición.

Van’ t Schip tuvo una breve pero intensa etapa en el Rebaño (Imago7)

En sus declaraciones sobre su experiencia en Guadalajara, van ‘t Schip expresó con sinceridad su aprecio por el tiempo que pasó en el club, destacando la calidad de la experiencia y la conexión emocional que desarrolló con las Chivas: “Realmente pasé un gran momento ahí, desafortunadamente no pude continuar con el proyecto, pero realmente amé mi tiempo en Guadalajara. Chivas está en mi corazón, es un gran club”, reconoció años más tarde respecto al impacto que le genero representar al Rebaño Sagrado.

Veljko Paunovic, otro caso de admiración hacia la afición rojiblanca

Durante su tiempo como entrenador de Chivas, Veljko Paunovic dejó claro su profundo respeto y aprecio por la afición del club, con la que siempre buscó conectar. Llegado un momento crucial para su equipo, el serbio se esforzó por fortalecer el vínculo entre sus jugadores y la grada, reconociendo el papel crucial de esta última mediante su apoyo inquebrantable.

“Ustedes forman parte en nuestro plan de juego y queremos involucrarlos de la mejor manera posible. Unirse de nuevo, ser juntos un equipo”, dijo Paunovic, quien siempre quiso integrar a la afición como apoyo indispensable para los éxitos del equipo. Incluso, el serbio elogió aquellos momentos de fervor en el Akron: “Las canciones que ustedes cantan son magníficas. Esto nos hace sentir y levantar en los momentos difíciles, igual que en momentos buenos”.

Paunovic siempre mostró mucho respeto por la afición rojiblanca (Imago7)

Finalmente, Paunovic dejó claro su amor y compromiso con la afición al afirmar: “Aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta, porque esta afición yo la amo, porque cuando nos apoyan yo me subo con ellos, y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren, voy a exigir a todos”. Aunque su tiempo en el club fue breve, el serbio dejó un buen recuerdo gracias a su profesionalismo y el vínculo que buscó crear con la grada.