Chivas de Guadalajara todavía se mantiene en carrera por el título de la Liga MX en el Torneo Apertura 2023. El Rebaño Sagrado obtuvo el quinto puesto y logró la clasificación de manera directa a los Cuartos de Final, donde volverá a medirse ante Pumas UNAM en una eliminatoria que promete emociones.

Los de Veljko Paunovic han mostrado señales de crecimiento durante las últimas semanas, al margen de lo que fue la derrota en el cierre de la fase regular. Es por eso que existe optimismo de cara a esta serie frente a los Universitarios, a la cual llegan con sed de revancha y la ilusión de meterse en Semifinales.

Sin embargo, en la directiva también comienzan a mirar un poco más allá de los retos inmediatos que tiene Chivas de Guadalajara en el Torneo Apertura 2023. El conjunto rojiblanco ya está perfilando lo que será la plantilla con la que jugará en el próximo semestre de la Liga MX.

Si bien todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la continuidad de Paunovic en el banquillo de suplentes de Chivas de Guadalajara, lo cierto es que el club no se ha quedado de brazos cruzados y tiene algunos nombres que integran la lista de posibles bajas para lo que será el Torneo Clausura 2024.

Vale destacar que el listado podría extenderse en las próximas semanas, de acuerdo con lo que suceda con el Rebaño Sagrado en la Fiesta Grande. Sin embargo, estos jugadores son los que parecen prácticamente fuera del proyecto de Chivas de Guadalajara tras finalizar el campeonato.

Hiram Mier

Hiram Mier no continuará en el Rebaño Sagrado

A pesar de la experiencia que tiene en la Liga MX, el defensa no entra en los planes de Paunovic ni en el peor de los escenarios. Y es que cuando el serbio tuvo a los titulares lesionados o suspendidos, decidió apostar por otras opciones para la zaga rojiblanca, como sucedió con Raúl Martínez. Su salida de Chivas de Guadalajara es un hecho.

Cristian Calderón

Cristian Calderón busca la redención.

Es otra de las bajas inminentes en el Rebaño Sagrado. El Chicote fue uno de los involucrados en los escándalos por indisciplina y la situación llegó a su límite tras la polémica de hace unas semanas. Su contrato culmina en diciembre y en el club no tienen ninguna intención de renovarlo, al margen del perdón que recibió previo al inicio de la Liguilla.

Óscar Whalley

Whalley no es tomado en cuenta por Paunovic

Da lo mismo lo que haga, el portero sencillamente no será considerado por Paunovic. El timonel de Chivas de Guadalajara nunca solicitó su incorporación y eso ha sido motivo de diferencias con la dirección deportiva, al punto que Whalley no ha tenido minutos en el Torneo Apertura 2023. No parece posible que permanezca un semestre más en la plantilla.

Daniel Ríos

Daniel Ríos apenas ha tenido minutos con Chivas

El delantero mexicano ha tenido una participación bastante discreta con Chivas de Guadalajara. Daniel Ríos llegó procedente del Charlotte FC y solo ha jugado cinco partidos en el Torneo Apertura 2023, en los que ingresó como recambio y no pudo convertir ningún gol. No es lo que busca el Rebaño Sagrado para su ataque.

Santiago Ormeño

Santiago Ormeño reportará con el Rebaño Sagrado

A pesar de que ya se sabe que no está en los planes de Chivas de Guadalajara, no se puede olvidar que el delantero todavía pertenece al club. Es por eso que Santiago Ormeño debe regresar al Rebaño Sagrado y reportar con el equipo, al tiempo que la directiva le buscará una salida en el mercado de pases para el Torneo Clausura 2024.