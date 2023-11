Chivas volvió a vivir una noche extraña ante su público debido a que perdió por 3-2 ante Tapatío en La Piedad. Sin embargo, la afición acompañó al equipo Rojiblanco en el amistoso. A su vez, lo que muy pocos pudieron ver fue como varios niños se rindieron ante Alexis Vega, uno de los jugadores más criticados por la afición.

El 2023 para el extremo del Guadalajara ha dejado mucho que desear por su nivel desde que volvió de su dura lesión de rodilla. A su vez, desde que volvió a ver acción con Veljko Paunovic su nivel no fue el mismo, en especial para los juegos contra América y Tigres. A esto se le suma su indisciplina.

Por otra parte, tras varias jornadas sin ver acción por lo sucedido en Toluca, Alexis Vega volvió ante Pumas y no lo hizo de la mejor manera. Volvió a no trascender en un encuentro clave y falló un penal que le hubiera significado mantener la ventaja deportiva en los Cuartos de Final de la Liguilla.

Debido a esto, la afición no para de criticar su falta de profesionalismo y de nivel en los momentos más importantes. A su vez, tras lo sucedido ante Tapatío en La Piedad, la afición pudo haberlo abucheado, pero los más jóvenes aficionados Rojiblancos saltaron al campo de juego para pedirle un abrazo.

Alexis Vega perdonado por los jovenes fanáticos de Chivas. (Foto: Imago7)

“Alexis Vega causó que decenas de niños invadieran la cancha del Juan N López en el amistoso entre Chivas y Tapatío. Acá fue coreado y ovacionado… Muchos siguen apoyando al 10 del Rebaño”, informó Erick López en su cuenta de Twitter. Sin duda esto debería motivar al extremo Rojiblanco.

Cabe destacar que Alexis Vega tuvo un aceptable segundo tiempo a pesar de la derrota de Chivas. Esto se debe a que descontó con lindo gol de cabeza, mientras que le devolvió la gentileza a Yael Padilla tras asistirlo con el empate parcial.

Encuesta ¿Crees que Veljko Paunovic debe tener como titular a Alexis Vega? ¿Crees que Veljko Paunovic debe tener como titular a Alexis Vega? Sí No YA VOTARON 10 PERSONAS

Canterano deja en ridículo al Wacho Jiménez y Chicote Calderón

Por otro lado, ayer por la noche el Wacho Jiménez y Chicote Calderón quedaron en ridículo luego de que un joven Gilberto García haya bailado al lateral izquierdo para entrar al área y romperle la portería con un tiro a su palo. No hay que olvidarse que no es la primera vez que el guardameta titular no da garantías en su puesto, mientras que el defensa ya viene de sufrir contra Uriel Antuna.

¿Cuándo y dónde se jugaría Chivas vs. Pumas?

Como se sabe, Chivas recibirá a Pumas en el Estadio Akron por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. El juego se llevaría adelante a partir del próximo 29 de noviembre con horario a confirmar.