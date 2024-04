Durante los últimos años han ido llegando nuevos entrenadores al futbol mexicano para refrescar con sus ideas las propuestas de muchos clubes de la Liga MX, en donde uno de los que más ha destacado es el argentino Nicolás Larcamón, quien habría sido pretendido por Chivas.

El estratega sudamericano llegó al balompié nacional para el Clausura 2021, en donde fue ganándose un prestigio en México, convirtiendo a la Franja en un constante protagonista, aunque sin poder conseguir el título; sin embargo, fue suficiente para llamar la atención de varios clubes.

Es por eso que Larcamón reveló que sí hubo un acercamiento con el Guadalajara para incorporarlo como estratega del primer equipo, aunque sus agentes no se lo habrían notificado de inmediato debido a que cuando tiene trabajo no suele escuchar propuestas que lo puedan distraer, aunque por eso mismo no pudo dar más detalles sobre las charlas que hubo con sus representantes.

“La verdad es que sí, en diferentes mercados hubo movimientos de diferentes equipos, hubo sondeos, pero me mantengo al margen cuando estoy en actividad porque me desenfoco. Las personas a cargo son las que me representan y ellos están blindándome un poco de no estar muy al tanto de lo que va aconteciendo con otros equipos. Realmente no puedo precisar cómo aconteció”, explicó en charla con ESPN.

No es un secreto que el Guadalajara analizó varias propuestas de entrenadores, pero fue durante la gestión de Ricardo Peláez, sobre todo cuando se concretó la salida de Víctor Manuel Vucetich y posteriormente cuando fue destituido Marcelo Michel Leaño, en donde en ambas ocasiones se optó por mantener al interino.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío del Clausura 2024?

El choque entre Chivas y Atlas tendrá a dos adversarios con realidades sumamente opuestas, en donde los rojinegros quieren hacer más decorosa su participación en el Clausura 2024 debido a que ya están eliminados, mientras que el Guadalajara busca meterse directamente a la Liguilla en el choque que se jugará el sábado 28 de abril en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 21 horas.