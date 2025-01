Parece que muy pronto se acabó la luna de miel en las Chivas de Guadalajara, luego de la dolorosa derrota en la visita al Necaxa 3-2 donde se quedaron lejos de las expectativas, por lo cual está muy claro que requieren de más jugadores de calidad comprobada y Efraín Alvarez está en la mira de la directiva o al menos eso es lo que las versiones extraoficiales habían revelado.

El Rebaño Sagrado tomó ventaja en el duelo contra los Rayos, pero no pudo mantenerla, luego de una serie de errores defensivos muy puntuales que se fueron complicando a partir del empate que marcó Pável Pérez para los locales en la cancha del Estadio Victoria, una de las fuertes razones por las que el timonel Óscar García quiere más refuerzos.

Chivas no busca a Efraín Álvarez, reporta TUDN

Durante la transmisión del partido entre Chivas y Necaxa por la señal de TUDN, el reportero Erick López reveló que sus fuentes le han confirmado que el conjunto rojiblanco no ha lanzado ninguna oferta por Efraín Álvarez como se ha especulado en los días recientes, por lo que la única prioridad es Orbelín Pineda.

El problemas es que el AKE de Atenas no está muy convencido de desprenderse del atacante mexicano porque es uno de sus mejores jugadores del conjunto griego, sin embargo lo que resultó muy sorpresivo es que el comunicador indicó que hay otro futbolista en la mira, pero no dio a conocer el nombre.

“A ver, yo te puedo asegurar lo que yo sé. Guadalajara no tiene ninguna por Efraín Álvarez de Chivas a Xolos, sé lo que se ha dicho. A mí me aseguran esta noche que no hay una oferta por Efraín, no es el futbolista que están buscando, la prioridad se llama Orbelín Pineda, tienen un par de semanas de plazo para que Orbelín pueda ser ese jugador de Chivas, ahí sí están con todo, lo de Efra no es y están buscando a otro y se los prometo que hoy no lo tengo, pero en cuanto lo tenga lo daremos a conocer pero es otro. No es el jugador de Xolos y no hay oferta por él”, explicó López.