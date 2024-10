En las Chivas de Guadalajara “no salían de una cuando ya estaban en otra” cortesía de Roberto Alvarado el día que se le ocurrió la fantástica idea de lanzar un barreno antes de la conferencia de prensa que ofrecieron José Castillo y Fernando Beltrán previo al Clásico Tapatío por la Jornada 12 del Apertura 2024.

La polémica se desató por el malestar generalizado de los medios de comunicación, pero la realidad es que no pasó a mayores y muchos de los criticaron al Piojo Alvarado por su magistral idea tampoco hicieron nada más al respecto que denunciarlo en redes sociales y motivar a la directiva a que le impusiera un castigo que tampoco es un hecho que hay sucedió.

El nuevo apodo del Piojo Alvarado en Fox Sports

Hace unos días en la concentración de la Selección Mexicana para los partidos de la Fecha FIFA contra el Valencia de España y Estados Unidos, Alexis Vega, quien fuera compañero del Piojo Alvarado en Chivas, le puso el primer apodo al atacante a partir de aquel episodio penoso con la prensa llamándolo “Dinamita” Alvarado.

No obstante, desde Fox Sports el comentarista Gustavo Mendoza decidió ponerle un nuevo sobrenombre: “Fijate hace dos-tres años, era (Isaac) Brizuela el hombre fundamental, tres-cuatro años; ahora Alvarado es indispensable para el ataque del Guadalajara; si no está el Piojo Alvarado, o el Rocket Alvarado, no hay peligro ofensivo en Chivas”.

Esto genero las risas de varios de los integrantes de la emisión La Última Palabra, pero tampoco se profundizó más allá acerca de la idea de ponerle este apodo al jugador de Guadalajara que por el momento se encuentra lesionado y no podrá jugar al menos en los duelos que le restan a la campaña regular.