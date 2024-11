Las Chivas de Guadalajara no han logrado garantizar su boleto para la Liguilla del Torneo Apertura 2024 y por ello buscarán sumar los tres puntos frente a los Pumas de la UNAM en el encuentro correspondiente a la Jornada 15 dentro del Torneo Apertura 2024 que se realizará este sábado en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado se ubica en el noveno puesto de la clasificación general, luego de la victoria del América sobre Mazatlán que los desplazó un lugar más. Cuentan con 21 unidades por 24 de los felinos, razón suficiente para pensar en ganar y acceder hasta el quinto puesto, pero una derrota los dejaría muy lejos del objetivo.

Ex de Chivas César Huerta podría irse gratis a Europa

El canterano de las Chivas, César Huerta no descarta dejar a los Pumas de la UNAM con las manos vacías el próximo año debido a que su contrato expira el siguiente verano y con ello podría empezar a negociar con el equipo que mejor la convenga a partir de diciembre: “El objetivo es claro, quiere ir a Europa el próximo año. La directiva de Pumas sí le ha hecho ofertas (de renovación), pero no se van a interponer con el sueño de Huerta. Si quiere ir, le van a dar facilidades de negociación. En enero, al ser agente libre, no triangularía con el equipo de UNAM, sería directo la negociación con el jugador”, fue parte de lo que reveló la reportera de ESPN, Adriana Maldonado.

El Chino Huerta se iría gratis de Pumas. (Foto: Via Enfoque)

Israel Castro, el fichaje bomba de Jorge Vergara habla de Almeyda

El exmediocampista de Guadalajara y considerado un fichaje bomba por Jorge Vergara, reveló los motivos por los que Matías Almeyda es el técnico ideal para el Rebaño: “Almeyda es un gran entrenador, una gran persona. Se encariñó con la gente, con la ciudad. Tiene cosas que le pueden dar sustento a su profesión. Si le conviene o no, ya es otra cosa”.

Vergara contrató a Israel Castro como un fichaje estelar en el Rebaño. FOTO: IMAGO

Chivas, lo mejor que le pudo pasar a Roberto Alvarado

El atacante de los rojiblancos, Roberto Alvarado confesó en el podcast de Ramón Morales lo que significa Chivas en su vida y por qué quiere ser campeón: “No sabía lo que era Chivas. Yo estaba en Cruz Azul y en todos lados, pero no me daba cuenta de lo que era Chivas hasta que estando aquí lo viví. Para mí, es lo mejor que me ha pasado en el futbol, estar en Chivas, vivir lo que se vive, la gente vayas a donde vayas. Es algo difícil de explicar. Sueño el ser campeón. Sueño el levantar una copa de Liga con Chivas, estuvimos tan cerca y eso hizo que tenga más ganas de poder salir campeón”.