Roberto Alvarado es considerado por muchos uno de los mejores jugadores de todo el futbol mexicano, no solamente por jugar en Chivas, sino también por sus innegables condiciones que tiene; sin embargo, el atacante rojiblanco reveló qué ha sido lo mejor que le ha sucedido en el futbol en toda su carrera.

El Piojo comenzó su carrera en el Celaya, pasó a Necaxa, Cruz Azul, Guadalajara, ya jugó un Mundial con la Selección Mexicana, ganó una medalla olímpica en Tokio 2020; sin embargo, pese a todo eso, considera que lo mejor que le ha otorgado el balompié es el estar en el Rebaño Sagrado.

“No sabía lo que era Chivas. Yo estaba en Cruz Azul y en todos lados, pero no me daba cuenta de lo que era Chivas hasta que estando aquí lo viví. Para mí, es lo mejor que me ha pasado en el futbol, estar en Chivas, vivir lo que se vive, la gente vayas a donde vayas. Es algo difícil de explicar”, aseguró el atacante en el podcast de Ramón Morales.

¿Cuál es el sueño del Piojo Alvarado en Chivas?

“Sueño el ser campeón. Sueño el levantar una copa de Liga con Chivas, estuvimos tan cerca y eso hizo que tenga más ganas de poder salir campeón. Eso sería poder hacer algo importante, regalarle eso a la gente que tanto lo anhela.

“Es una meta, más porque es Chivas. Por el equipo que es, el más grande, por lo que genera y la pasión que te transmite la gente. Me pongo a ver los videos en YouTube, hay dos documentales de qué hacen la porra de Chivas, la barra y esas cosas me hacen disfrutar, me hacen querer pelear con más ganas el levantar un campeonato. Tienes que darte cuenta en dónde estás parado, lo que representa Chivas”, aseguró el jugador del Guadalajara.

¿Cuánto le resta de contrato al Piojo Alvarado con Chivas?

El atacante del Guadalajara fue blindado por la directiva tapatía, por lo que se decidió extenderle su acuerdo con los tapatíos hasta diciembre del 2028, con opción a renovar uno más para seguir como rojiblanco hasta el 2029, aunque para eso deberán estar de acuerdo ambas partes.