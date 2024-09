Las Chivas de Guadalajara se fueron al receso por fecha FIFA de la mejor manera posible. En el Estadio Akron, el Rebaño goleó por 5-0 a FC Juárez y escaló en la tabla de posiciones. Ahora será el turno de recargar energías y trabajar de cara al reinicio del Apertura 2024, nada más y nada menos que ante el América.

El equipo dirigido por Fernando Gago necesitaba ganar ante su público y qué mejor hacerlo con una goledada que le permitió a Chivas sentenciar el partido en la primera mitad. Asimismo, el Tapatío pasa por un gran momento y se ubica como líder de la Liga de Expansión MX.

El enojo de Gago en conferencia de prensa

Al entrenador argentino no le gustó que se le restara importancia a la goleada de Chivas por tratarse de un rival como Juárez, que ocupa los últimos lugares de la tabla. “Creo que Juárez marcó goles todas las jornadas, ¿sabías eso? A mi entender no merece los puntos que tiene, es un gran equipo, que intenta jugar y si nosotros hoy no hubiésemos ganado, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cuál hubiera sido? Ganamos un partido contra un equipo que es muy respetable, que para mi entender juega muy bien al fútbol y está muy trabajado. Hay que valorar la victoria, sea al primero o sea al último”, respondió Fernando Gago.

Victoria del Tapatío que sigue como líder

Un arranque formidable es el que está firmando el Tapatío en la Liga de Expansión MX. Por la Jornada 6, el Filial dirigido por Arturo Ortega se impuso por 2-0 ante Tepatitlán y actualmente es único líder, pues suma cuatro victorias y dos empates. Tras la lesión del goleador Benjamín Sánchez, sorprendió la inclusión de Yael Padilla como titular, apenas horas después de su presentación con gol ante Juárez.

Teun Wilke en llamas

Wilke está siendo decisivo en este certamen (Imago7)

En ausencia de Benja Sánchez, el que volvió a anotarse en la red fue Teun Wilke, quien marcó los dos goles en la victoria del Tapatío sobre Tepatitlán. El centrodelantero llegó así a los cinco gritos en el Apertura 2024, igualando la línea de su compañero y quedando uno por debajo de Vladimir Moragrega, del Atlante, quien hasta el momento es el máximo artillero del certamen.