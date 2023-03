Chivas de Guadalajara iniciaron esta semana con la preparación del primer equipo para la reanudación del calendario del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras la primera Fecha FIFA del año. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su convocatoria final para su próxima presentación: frente al Atlas en el Estado Jalisco, donde buscará recuperar el camino a la Liguilla en el Clásico Tapatío 166 en Liga MX.

Mala fortuna para JJ Macías

El atacante de Chivas ha vivido momentos complicados desde que volvió de su sueño en España con el Getafe en el 2021, donde apenas pudo jugar 198 minutos en siete partidos y si anotar goles. Sin embrago, desde ese momento no ha logrado recuperar su mejor rendimiento con los rojiblancos debido a una serie de lesiones que se han agravado en las semanas recientes porque se volvió a lesionar la rodilla derecha. Por lo tanto no volverá a la actividad hasta octubre o noviembre. Aunado a ello, sufrió un percance vial el lunes pasado del que salió ileso, pero aumenta la serie de momentos complicados para el goleador.

JJ Macías no volverá a jugar hasta octubre o noviembre. (Imago7)

Chivas desea jugar en casa el Repechaje

Guadalajara no quiere dar ventajas y en caso de jugar la Reclasificación en el Clausura 2023 la dirigencia tiene en mente un plan que no luce nada descabellado, ya que el mismo fin de semana de la serie de partidos definitorios se llevará a cabo la pelea de Canelo Álvarez ante John Ryder en el Estadio Akron, es decir el 6 de mayo, por lo cual algunos reportes indican que los rojiblancos no descartarían disputar su partido el viernes 5, en caso de que les toque ser locales porque cabe recordar que es partido único para pelear por un boleto a los Cuartos de Final.

El peleador mexicano se presentará el 6 de mayo en el Akron. (Imago7)

Ex jugador de Chivas se lanza contra Rafa Puente

Al inicio de la semana se dio un tema que causó mucha controversia cuando se escuchó en Futbol Picante de ESPN, al analista Rafael Puente insultar a la reportera Adriana Maldonado por hablar de su hijo, ex director técnico de los Pumas de la UNAM, lo cual generó repudió en el gremio deportivo nacional y el ex jugador de Chivas, Jorge Enríquez se lanzó contra el experimentado comentarista: “Ese wey ya tiene demencia su aportación siempre es lamentable y absurda. Aveces ni siquiera habla de el tema que se está tocando y ahora insulta a una compañera al aire. Qué tipo tan detestable #YaDuermanlo”.

Rafa Puente ofreció más tarde una disculpa pública. @rafapuente_ESPN

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala