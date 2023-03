José Juan Macías no ha podido recuperar el buen nivel que lo catapultó al futbol de España con el Getafe, un sueño que al paso del tiempo parece que le ha resultado muy caro al goleador de la Chivas de Guadalajara porque hoy vive el momento más complicado de su carrera, lesionado y con una larga recuperación por delante que le permitirá volver a las canchas entre octubre y noviembre, si no hay algún contratiempo.

El lunes pasado trascendió que JJ Macías estuvo involucrado en un accidente en la ciudad de Guadalajara, lo cual se une a la serie de situaciones adversas que ha enfrentado el futbolista, quien en febrero se sometió a una segunda operación en la rodilla derecha que incrementó su ausencia de las canchas, misma que estaba a unos cuantos días de terminar, porque en junio del 2022 también fue intervenido de la misma rodilla.

Pero las complicaciones de José Juan Macías empezaron el día que decidió emigrar a España, no por su valentía para tomar la decisión de dejarlo todo y cumplir el sueño europeo, sino porque con el Getafe vio muy poca actividad, apenas jugó 198 minuto repartidos en siete partidos y nunca pudo marcar un gol, por lo que la dirigencia del equipo Azulón decidió dar por terminado el préstamo de un año, apenas a los seis meses y fue entonces cuando volvió a Chivas.

El vía crucis de JJ Macías después de regresar a Chivas

En enero del 2022 Macías regreso a la Perla Tapatía con la humildad que no se le había visto en el pasado, consciente de que no le fue de lo mejor en España. Regresó con la convicción de seguir mostrando sus cualidades en la Liga MX, pero un problema muscular no le permitió arrancar el Clausura 2022. Con poco ritmo de juego, el delantero pudo marcar cuatro anotaciones en el torneo, no obstante, estaba muy lejos de su mejor nivel, por ello esperaba que en el Apertura 2022 la situación mejorara y justo en la Pretemporada se lesionó el ligamento cruzado perdiéndose todo el siguiente certamen.

Para este 2023 se pensaba que JJ estaría de vuelva entre febrero y marzo, pero luego de algunos días trabajando al parejo con sus compañeros, volvió a presentar algunos malestares que le fueron diagnosticados como otro problema en el ligamento de la misma rodilla, descartando por completo su pronto regreso a las canchas. Apenas la semana anterior el artillero publicó en su cuenta de Instagram lo difícil que ha sido el proceso después de la última lesión y afirmó que en breve relataría más detalles, pero fue este lunes cuando un nuevo contratiempo confrontó a JJ con un accidente que por fortuna solo quedó en daños materiales, pero que pone en evidencia el mal momento que atraviesa el joven futbolista.

