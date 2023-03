Chivas de Guadalajara cierran este viernes 31 de marzo con la preparación del primer equipo para la reanudación del calendario del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras la primera Fecha FIFA del año. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabajó esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su convocatoria final para su próxima presentación: frente al Atlas en el Estado Jalisco, donde buscará recuperar el camino a la Liguilla en el Clásico Tapatío 166 en Liga MX.

Chivas cierra preparación para el Clásico Tapatío

El Rebaño cierra este viernes su preparación para el duelo más esperado por todo el estado de Jalisco cuando se midan al Atlas la noche del sábado 1 de abril en una edición más del Clásico Tapatío que seguramente estará plagado de goles y grandes emociones. El técnico Veljko Paunović tiene definidos a sus hombres para este importante compromiso, donde la misión es volver a la senda del triunfo para seguir en la lucha por un boleto directo a la Liguilla.

Chivas va por su séptimo triunfo de la campaña. Jammedia

La millonada que deberán pagar por Acevedo

El portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo será la prioridad de las Chivas para el siguiente torneo, pero hay un obstáculo muy importante que puede interferir en los deseos de la dirigencia rojiblanca y es la fuerte cantidad que pedirán los de Torreón para desprenderse de él. De acuerdo a reportes de Azteca Deportes los santistas le pondrán un precio de alrededor de nueve millones de dólares, es decir, casi 180 millones de pesos.

Acevedo ha sido el último deseo de la directiva desde el 2002. Jammedia

Bofo siempre menospreció al Atlas

El ex jugador de Guadalajara, Adolfo Bautista ha explicado en diversas ocasiones que el Atlas nunca ha representado nada para él, por ello cuando tuvo la oportunidad de anotarles algún gol trataba de no festejarlo, sobretodo el del 2005 cuando incuso fue amonestado: “Contra Atlas no los festejaba (los goles), pero con América sí se vivía intensamente. Lo más importante es que lo disfrute el jugador. Lo he dicho, (Atlas) es un equipo que, en lo personal, se me hace insignificante, y festejarles un gol, no se me hacía atractivo”, comentó en entrevista para Mediotiempo.

Bofo fue amonestado en el 2005 por esta celebración. Jammedia

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!