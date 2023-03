La vida de Luis Alonso el Negro Sandoval dio un giro de 180 grados con el paso de los años, pues de ser uno de los canteranos con mayor proyección a nivel nacional su carrera se fue apagando al mismo tiempo que sus escándalos fuera de las canchas se iban incrementando, a pesar de las oportunidades que recibió tanto en las Chivas de Guadalajara como en el mismo Atlas, donde también militó.

En el atacante del Rebaño Sagrado ahora vive en Estados Unidos y cobra por jugar futbol rápido, pero su vida fuera del deporte sigue siendo de altibajos, pues en febrero del 2021 fue detenido por portar drogas y conducir sin licencia, lo que le valió ser arrestado pero con una multa de alrededor de 5 mil dólares pudo salir de la cárcel, sin embargo sigue pagando las consecuencias de sus decisiones.

Reportes de la columna Sancadilla de Grupo Reforma indicaron que el Negro Sandoval fue arrestado por segunda ocasión en Chicago al incumplir con su comparecencia ante los tribunales tanto en julio del 2021 como en agosto del 2022 por el mismo delito que le imputaron el día que fue encarcelado. El polémico ex futbolista militó en Guadalajara del 2002 al 2005 y fue en el 2010 cuando cumplió su sueño que siempre fue jugar en América, según sus propias palabras.

“El ex canterano de las Chivas fue detenido en días pasados en Chicago, luego de que no se presentara a un tribunal, tras ser acusado en febrero de 2021 de transportar casi un kilo de cocaína, posesión ilegal de la sustancia, manejar sin licencia y no tener el automóvil asegurado. Sin embargo, no compareció en los tribunales ni en julio de 2021 ni en agosto del año pasado, por lo que se emitió una orden de arresto, con un consideraaaaaaaaable aumento en la fianza de 850 mil dolarucos. Sandoval vive en Estados Unidos, donde cobra por jugar en las ligas de futbol rápido, fue ahí, donde luego de terminar un partido y todavía con el uniforme de los Pumas, que llegó la Policía y ni chance le dieron de quitarse sus tenis porque de inmediato lo sometieron”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.

Sandoval jugó en Chivas del 2002 al 2005. (JAMMEDIA)

Chivas vs. Atlas: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el Clásico Tapatío?

El compromiso está pactado a disputarse el próximo sábado 1 de abril en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El compromiso contará con diversas opciones para los aficionados, ya que se transmitirá por la señal de Tv Azteca por Canal 7, además de TUDN y Canal 5. Te recordamos que también puede seguir todos los detalles en Rebaño Pasión.

