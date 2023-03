El estratega de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović dejó atrás lo que pasó con el América en el Clásico Nacional y luego de asegurar que la lección ha quedado aprendida, mencionó que el objetivo inmediato es concentrarse en el enfrentamiento con Atlas dentro de la Fecha 13 que se realizará en el Estadio Akron el sábado 1 de abril en el Estadio Jalisco.

La ausencia de Víctor Guzmán resultará muy sensible para el Rebaño Sagrado, por lo cual el entrenador serbio parece que tiene todo solucionado para salir con su mejor cuadro en el Clásico Tapatío y para ello dio dos nombres claves en el pasado reciente del equipo rojiblanco, pues tanto Alexis Vega como Isaac Brizuela son dos referentes dentro y fuera de la cancha, pero las lesiones los han marginado, prácticamente todo el torneo.

En este sentido, Pauno afirmó que el Gru tiene ventaja en su recuperación porque volvió un par de semanas antes a los entrenamientos, mientras que el Conejo Brizuela apenas pudo jugar en los amistoso contra Pachuca y Toluca en Estados Unidos, con lo cual queda claro que Vega será titular contra los Rojinegros, sobretodo porque la baja del Pocho representa a su mejor elemento a la ofensiva con todo y que su posición es en el mediocampo, pues suma cuatro anotaciones.

Alexis Vega se apunta para ser titular ante Atlas

“La baja de Pocho Guzmán es importante ausencia para este juego, por otro lado si sería bueno ver a Alexis Vega y a Cone que hemos buscado recuperar, yo a los dos los he visto muy bien, Vega está más adelantando porque inicio el proceso de regreso con un par de semanas de antelación. Estoy contento con su forma, pero cuando uno no está por circunstancias, que gracias a Dios no es una lesión, es una oportunidad para el que le toqué jugar no solamente mostrarse en estas semanas sino mantener el nivel y estar a la altura de los requerimientos que necesitamos”.

“En primer lugar a todos nos gusta tener el plantel completo para crear desde el primer día un ambiente competitivo e ir creciendo juntos. No ha sido posible. Lo que hemos hecho es potenciar el grupo que teníamos dispuesto. Tenemos a gente que ha dado un paso adelante, nos hemos centrado con jugadores que no tenían oportunidades, pero en estas circunstancias las han aprovechado muy bien. Viene el mes más complicado. Este equipo puede con todas las adversidades y debe aprender. Y entrar en un punto del campeonato regular lo más fuerte posibles”, comentó Paunovic en conferencia de prensa este miércoles 29 de marzo.

