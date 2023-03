Paunovic pide no hacer una tragedia de la derrota con América: Ganarle al Atlas tampoco es un remedio

En el Club Guadalajara quedan por delante cinco finales que jugarán con la misma intensidad que les arrojaron cinco triunfos de manera consecutiva en el Torneo Clausura 2023, así lo dio a conocer el entrenador Veljko Paunović, quien manifestó que la derrota frente al América tampoco es para volverlo una tragedia, sino pensar en el futuro porque ya sacaron sus conclusiones del mal juego que dieron, pero al mismo tiempo, tampoco considera que vencer al Atlas en el Clásico Tapatío sea un remedio de lo que ocurrió en el Clásico Nacional.

El técnico del Rebaño Sagrado fue claro al reconocer el mal momento que atravesaron después de caer frente al acérrimo rival, sin embargo reveló que aprendieron la lección y no es momento de lamentarse, sino de enfocarse en el futuro inmediato que será este sábado 1 de abril cuando visiten al Atlas en el Clásico Tapatío que se celebrará en el Estadio Jalisco a partir de las 21:10 horas.

“La semana después de la derrota contra América fue difícil para todos, pero hemos dejado eso atrás, el equipo está enfocado para la oportunidad de nuestra vidas donde tenemos 5 encuentros, cada partido es una final y más cuando se trata del rival de nuestra ciudad, nuestro vecino y en un Clásico muy importante para nuestra afición. Ya sacamos las conclusiones y aprendimos de la derrota contra América, la dejamos atrás y ahora ver hacia adelante, proyectar una visión y dar los objetivos claros, alcanzables para seguir en los puestos más altos de la tabla. Yo siempre saco cosas positivas de las derrotas y lo que hay que hacer es potenciar lo bueno, y hay muchas cosas buenas que hemos hecho este torneo y en estos 5 paridos partidos donde hemos creado más llegadas al área contraria, recuperamos el balón y eso lo que es importante para ser un equipo ganador a largo plazo”.

“La derrota contra América ya está detrás y ganar a nuestro siguiente rival no es un remedio para esa decepción, es una puerta abierta para cumplir nuestros objetivos que está claro que optamos por los puestos más altos que nos llevarán a la Liguilla y eso es importante dejarlo claro, el partido es importante y debemos hacer un sacrificio importante para un partido como es el Clásico Tapatío y que sea otra de las experiencias positivas”, abundó el entrenador serbio de Chivas en conferencia de prensa este miércoles 29 de marzo.

Veljko Paunovic afirma que Chivas ya aprendió la lección

En este sentido, Pauno aseguró que Guadalajara tiene muchos aspectos destacados que ha desarrollado a lo largo de la campaña, razón por la que no se centra en los errores, sino en las virtudes que les permitieron escalar hasta el tercer puesto de la tabla general, aunque por el momento se ubican en la séptima plaza con 21 puntos: “Cuando veo un equipo con este ímpetu, con estas ganas de entrar a área, de rematar, de recuperar el balón y volver a insistir. Lo que pedimos ahora es mejorar la calidad de estas jugadas que representan nuestra identidad de juego”.

“Tuvimos dos derrotas en los últimos dos partidos, pero dentro de nueve partidos tuvimos siete sin encontrar la derrota, ganamos cinco y empatamos dos, las derrotas llega en el momento cuando estábamos mejor, incluso con América, que es un rival potente, tuvimos muchas llegadas al área, creamos mucho en ataque, en defensa fallamos, pero no hay que entender nada trágico, para mí es prometedor que el equipo ataque. Generar es lo que a mí desde este lado me da confianza, y tengo un grupo comprometido que no se le puede pedir más en cuanto a la predisposición porque hemos mejorado”, agregó Veljko Paunović.

