Ex jugador de Chivas explota contra Rafael Puente por insultar a reportera de ESPN: Qué tipo tan detestable

La presión y las criticas finalmente llegaron a su límite y es que el padre del ex entrenador de los Pumas de la UNAM, Rafael Puente Suárez no pudo contener sus emociones cuando la reportera Adriana Maldonado hacía un enlace desde las instalaciones de la cantera en la presentación de Antonio Mohamed, por lo que se pudieron escuchar durante la emisión de Futbol Picante, las faltas de respeto que lanzó el ex guardameta, cuando la periodista se refirió al “incendio que dejó Rafael Puente del Río”.

En este sentido, el ex jugador de las Chivas de Guadalajara, Jorge Enríquez no se quedó callado y a través de su cuenta de Twitter arremetió contra el analista de ESPN afirmando que ya tiene algunos problemas de demencia y que en muchas ocasiones sus puntos de vista se quedan muy cortos con respecto al tema que se está hablando, lo cual fue aplaudido por varios usuarios, quienes en su mayoría coincidieron con su opinión sobre Rafa Puente.

“Ese wey ya tiene demencia su aportación siempre es lamentable y absurda. Aveces ni siquiera habla de el tema que se está tocando y ahora insulta a una compañera al aire. Qué tipo tan detestable #YaDuermanlo”, comentó el Chatón, ex futbolista del Rebaño Sagrado que la semana pasada anunció su retiro de las canchas, después de no encontrar equipo.

Más tarde el ex portero tuvo que ofrecer una disculpa pública en sus cuentas de redes sociales aceptando su error y por consiguiente argumentando que fue una reacción equivocada contra Adriana Maldonado: “A Adriana Maldonado, con la que ya me disculpé en persona y ahora lo hago de manera pública. A la audiencia a la que nos debemos todos los que en este oficio estamos. A ESPN que ha inculcado en todos los que aquí trabajamos valores como el trabajo en equipo, la creatividad, la integridad y la calidad en todo lo que hacemos”.

Chivas vs. Atlas: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el Clásico Tapatío?

El compromiso está pactado a disputarse el próximo sábado 1 de abril en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El compromiso contará con diversas opciones para los aficionados, ya que se transmitirá por la señal de Tv Azteca por Canal 7, además de TUDN y Canal 5. Te recordamos que también puede seguir todos los detalles en Rebaño Pasión.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala