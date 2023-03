Ricardo Peláez, ex director deportivo del Club Guadalajara, habló acerca de su paso por el conjunto rojiblanco que fue de tres años desde el 2019 y hasta el 2022, donde no pudo cumplir con las expectativas con solamente una clasificación a las Semifinales en el 2020 y unos Cuartos de Final, pero también se dio tiempo para recordar la responsabilidad que tuvieron los jugadores durante su gestión.

El ahora analista de TUDN en cada oportunidad que tiene recuerda su labor en el Rebaño Sagrado, ya sea para emitir una crítica o para elogiar parte de su trabajo con alguna situación específica al interior de la institución, pero en esta ocasión sacó a la luz momentos vergonzosos que ponen en entredicho el profesionalismo de los jugadores, a quienes ni el dinero los hizo reaccionar en los momentos donde mayor compromiso se requería.

En el proyecto de Peláez Linares, Chivas tuvo arranques de torneo que al final terminaban por cobrarles factura y por ello apenas lograban meterse al Repechaje, ya que los equipos que en el papel parecían sencillos se les complicaban mucho más de lo esperado, incluso la campaña pasada tardaron hasta la Jornada 9 para obtener su primera victoria, con lo cual apenas pudieron meterse a la Reclasificación perdiendo con Puebla en penaltis.

Ni el dinero hacía reaccionar a los jugadores de Chivas

En este sentido, el ex atacante confesó que se ofrecieron primas económicas importantes no solo por ganar los duelos más relevantes como los Clásicos, sino para tener un inicio de campaña mucho más efectivo que pudiera asegurarles un boleto a la Liguilla, pero esto no fue suficiente: “Trabajamos mucho, es más el esquema de premios se modificó radicalmente para que fuera así y ni así. Más dinero en las primeras fechas del torneo”.

“Siempre clasificamos, con o sin Repechaje, pero siempre se clasificó a diferencia de tres años antes que no clasificó en seis torneos consecutivos. Por lo menos se logró ese objetivo con Repechaje, que no eres culpable de que modifiquen el torneo. Pero el gran reto ya no era ese, era empezar bien el torneo nada más. Llegó un momento en el que decíamos ‘no hay que ganarle al América, al Monterrey o Tigres’, hay que ganarle a los de acá que son cinco triunfos y cuatro empates te dan la clasificación, son 19 puntos”, explicó Peláez en TUDN.

