El arbitraje sigue siendo uno de los principales enemigos de Chivas en el Clausura 2024 y volvió a quedar manifestado con el trabajo realizado por el silbante Óscar Macías, quien no marcó un claro penalti sobre Cade Cowell, perjudicando al Rebaño por tercera jornada consecutiva.

No es un secreto que el trabajo de los colegiados en la Liga MX atraviesa una severa crisis pese al uso de la tecnología, por lo que este bajo nivel del gremio arbitral volvió a quedar en manifiesto contra el Guadalajara.

El propio exsilbante profesional y mundialista en Corea-Japón 2002, Felipe Ramos Rizo, destacó la falta que recibió el Vaquero dentro del área universitaria que el silbante no apreció como infracción y que ni el VAR hizo nada para corregir al central de su equivocación.

“Gana Chivas, pero no le sancionan este penal. Tres al hilo que no le sancionan”, escribió el especialista en su cuenta de X, recalcando que en los duelos contra Mazatlán y contra Necaxa no se le marcaron penaltis que pudieron cambiar los resultados de esos compromisos.

La propia Liga MX admitió el error cometido contra los mazatlecos, solicitando disculpas y reiterando su compromiso por mejorar y corregir esas malas prácticas; sin embargo, las pifias de los silbantes siguen apareciendo y justamente contra el Guadalajara.

Los otros errores arbitrales contra Chivas

En el duelo contra Mazatlán no se marcó un claro penalti sobre Ricardo Marín que pudo valer el 3-0 en favor del Rebaño; mientras que en el choque con Necaxa, el ‘4K’ volvió a ser derribado, ahora por Alan Montes, sin buscar jugar la pelota.

¿Cuándo se jugará el Cruz Azul vs. Chivas?

El Guadalajara por fin tendrá una semana larga para preparar su próximo compromiso, el cual será el próximo sábado 2 de marzo en la cancha del Estadio Azteca para medirse a La Máquina en un duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.