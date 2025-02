Uno de los grandes temas de discusión en Chivas de Guadalajara viene siendo el presente de Javier Hernández. El delantero nunca pudo sostener un buen rendimiento desde su vuelta al Rebaño Sagrado. Sin embargo, en el reciente partido ante Cibao FC por Concachampions, Chicharito volvió al gol. De igual manera, Álvaro Morales le pidió que se retire.

“Yo le digo a Javier Hernández que incluso metiendo gol, ya es mejor que se retire. Es por su bien, yo lo quiero, lo admiro, nunca he sido ‘antichicharito‘, pero por su bien, es mejor que se retire”, expresó en ESPN el polémico comunicador con su habitual estilo.

A los 36 años, el retiro de Hernández es algo que se aproxima pero, por el momento, no hubo ningún indicio que indicara que el ex Manchester United estaba pensando eso. Chicharito tiene contrato con Chivas por lo que resta del 2025, por lo que se espera que juegue 10 meses más, por lo menos.

Chicharito Hernández volvió al gol con Chivas

Antes del partido frente a Cibao FC, por la vuelta de los 16vos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, Álvaro Morales había hablado sobre la complicada situación futbolística que estaba viviendo Hernández. En el programa Generación Futbol habían debatido sobre la realidad de Chicharito.

Allí, el periodista Jesús Bernal reveló la información que indica que Hernández se habría molestado con el fichaje de Alan Pulido. El enfado de Chicharito no habría sido dirigido hacia su colega, sino a la dirigencia que fue la encargada de contratarlo para este 2025.

En el panel integrado por Morales criticaron esa postura del ex Real Madrid y dijeron que debía retirarse si no marcaba ante Cibao. No obstante, Hernández sí pudo volver al gol y Chivas accedió a los octavos de final luego de ganar por 4 a 1 el resultado global. Sin embargo, Álvaro Morales se mantuvo en su postura diciendo que, de igual manera, debe retirarse.