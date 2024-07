Chicharito es sin duda uno de los mejores delanteros que ha dado el futbol mexicano en toda su historia; sin embargo, actualmente no atraviesa su mejor momento y la afición de Chivas se lo ha comenzado a recriminar; sin embargo, el entrenador Fernando Gago lo mandaría a la banca para la visita a Xolos.

Javier Hernández ha lidiado con diversas lesiones durante los últimos meses, por lo que no ha podido entrenar a la par durante varias semanas; sin embargo, el estratega del Guadalajara le ha mantenido la confianza y lo mandó como titular contra Toluca el pasado fin de semana, en donde fue abucheado por la afición rojiblanca por fallar dos claras de gol.

Sin embargo, el reportero de Quiero TV, Ricardo Durán, reveló que el cuerpo técnico del chiverío estaría analizando la probabilidad de dejar a Chicharito como suplente en la visita al Estadio Caliente, ya que debido a la cancha sintética el delantero podría sufrir una nueva lesión, tal y como le sucedió el torneo pasado a José Juan Macías.

“No sé si sea por miedo o por precaución, pero hay que recordar que el torneo pasado, cuando se visitó esa cancha, José Juan Macías ya no pudo ser el mismo (por una lesión) y perdió el puesto. Me estaban diciendo que Gago está contemplando que Javier Hernández o tenga muy pocos minutos o que no juegue, por miedo a que se pueda resentir de la rodilla como le pasó a José Juan en la cancha sintética de Tijuana”, explicó el comunicador en el canal de YouTube, Juéguele.

Ante tal situación, se abre la puerta para que Ricardo Marín regrese a la titularidad con la escuadra rojiblanca, además de que Armando González incrementaría sus probabilidades de ver actividad para que puedan resguardar a Hernández Balcázar y evitar una nueva lesión.

¿Cuándo se jugará el partido entre Xolos y Chivas?

El compromiso de la jornada 2 del Apertura 2024 entre Tijuana y Guadalajara se disputará el próximo viernes 12 de julio en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.