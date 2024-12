Chivas se prepara un 2025 muy cargado debido a que contará con doble competencia en el primer semestre, por lo que Óscar García Junyent lleva adelante una fuerte pretemporada. Hoy continúan los estudios médicos y físicos en el Rebaño Sagrado, pero revelan que Chicharito Hernández decidió cancelar sus exámenes. ¿Qué pasó con el atacante?

El Guadalajara volvió a las actividades en Verde Valle luego de dos semanas de vacaciones. Jugadores, cuerpo técnico y directiva saben que deben cambiar la pálida imagen que dejaron en el Apertura 2024 cuando fueron eliminados en el Play-in contra Atlas.

Esta mañana continúan los estudios médicos y físicos de la pretemporada que lleva adelante Chivas. Chicharito Hernández decidió no estar presente en el día de hoy luego que revelaran que el atacante haya decidido cancelar sus pruebas.

Chicharito canceló sus pruebas. (Foto: IMAGO7

“Chicharito Hernández no vino a hacer pruebas físicas y médicas. No es que esté fuera del equipo, simplemente canceló las pruebas médicas y físicas de este día. Estaba presupuestado que venga hoy a las 10 am”, expresó Jesús Bernal en su canal de YouTube. En su reporte no señaló que no se sabe el motivo, mientras que desde el club por el momento no dieron ningún tipo de información al respecto.

Benjamín Sánchez dio el presente en Chivas

Ayer por la mañana Chivas llevó adelante la primera parte de su pretemporada con estudios físicos y médicos. Quien dio el presente fue Benjamín Sánchez, por lo que se podría decir que definió su futuro para quedarse en el Rebaño Sagrado.