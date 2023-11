Chivas tiene como gran objetivo mantener los trabajos para llegar de la mejor manera al juego contra Pumas la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Por otro lado, mientras Veljko Paunovic trabaja en el juego en el Estadio Akron, afirman que la directiva sigue de cerca a Paul Bellón, por lo que repasamos su carrera.

A lo largo de todo el torneo el Guadalajara mostró muchas falencias al momento de defender debido a que era ampliamente superado por sus rivales. Más de 22 goles en contra recibió, un número muy alto, mientras que Tigres y Pumas 18, Rayados 15 y América 14.

Cabe destacar que a lo largo del Apertura 2023, Chivas tuvo como dupla de centrales a Gilberto Sepúlveda y Jesús Orozco Chiquete, mientras que el Pollo Briseño y Raúl Martínez eran las alternativas. Sin embargo, Veljko Paunovic necesita sumar un defensa de experiencia y que sea polifuncional ya que es claro que se van Hiram Mier y Chicote Calderón.

Paul Bellón es seguido por Chivas. (Foto: Imago7)

Debido a esto, Jesús Hernández, el Rebaño Sagrado sigue de cerca al joven Paul Bellón de León. “Según la gente de León, Chivas lo tiene en carpeta. Chivas lo viene siguiendo de cerca y es un tipo disciplinado, un tipo con buena alimentación“, informó en su canal de YouTube.

No hay que olvidarse que no es la primera vez que Chivas sigue de cerca a un jugador de la Fiera. En el mercado de pases de verano varios medios informaron que Veljko Paunovic quería a Fidel Ambriz, a quien tazaron en 10 millones de dólares, mientras que a Tapatío llegó Zamora.

¿Quién es Paul Bellón, el jugador que sigue Chivas?

Paul Bellón es un defensa de 26 de años que surgió en Leónes Negros y que se encuentra en León desde el Apertura 2022. Por otro lado, el jugador nacido en Guadalajara disputó 32 juegos en el primer equipo de los Panzas Verdes, anotó tres goles y vio 2647 minutos de acción, según lo informado por Transfermarkt.

Por otra parte, un punto importante a destacar es que es polifuncional ya que puede jugar como defensa central derecho e izquierdo, y de lateral por izquierda. De esta manera, el elemento de la Fiera podría ser una importante incorporación para el Rebaño Sagrado.

¿Cuánto costaría la ficha de Paul Bellón?

Según lo informado por Transfermarkt el futbolista hoy vale más de un millón de dólares, pero no sería extraño que León quiera subir el precio debido a que disputarán el Mundial de Clubes. Por otra parte,no hay que olvidarse que el Guadalajara tuvo un mal mercado de pases de verano ya que no quiso pagar los dos millones que le pidió Sporting Kansas City por Alan Pulido cuando necesitaba un atacante experimentado. Es decir, no sería extraño que quiera pagar menos.