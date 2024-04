REVELADO: El verdadero motivo por el que Chicharito Hernández no juega de visitante con Chivas

Chivas ha reaccionado en el mejor momento del Clausura 2024, ya que ha hilvanado tres triunfos consecutivos que lo meten de lleno a la contienda por el pase directo a la Liguilla; sin embargo, hay una situación que inquieta a los aficionados rojiblancos y se trata de las constantes ausencias de Chicharito.

Javier Hernández no está en su mejor momento físico ni futbolístico, ya que ha presentado algunas molestias que le han impedido participar en todos los partidos del Guadalajara, curiosamente la mayoría de partidos en los que el Rebaño juega en calidad de visitante, por lo que los seguidores del conjunto tapatío han formulado diversas teorías para explicarlo.

Es por eso que el comunicador de Tv Azteca, Alejandro Ramírez, confirmó que no hay acuerdos para que Chicharito no viaje a determinadas plazas o algo similar, sino que todo se debe a que en caso de presentar alguna molestia, de inmediato se toman medidas extremas de precaución para evitar el riesgo de una lesión, por lo que se ha preferido no llevarlo a algunos viajes.

“Lo que yo sé es que en el Guadalajara no existe ningún tipo de cláusula. Javier Hernández a lo único que se comprometió con el equipo es a dar su máximo y a buscar pronto recuperarse en lo futbolístico, aportar en el vestidor en el tema de ideología, permear una mentalidad ganadora.

“El hecho de que no esté asistiendo que por tema gastrointestinal o una molestia muscular, por mínima que sea, por el tipo de lesión que sufrió, es importante que a la mínima molestia o sensación, es cuidarlo al cien por ciento”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿En cuáles partidos de visitante se ha ausentado Javier Hernández con Chivas?

El delantero estelar del chiverío regresó a la actividad el pasado 24 de febrero contra Pumas, fecha desde la cual el Rebaño ha disputado tres partidos como visitante, contra Cruz Azul, Rayados y Pachuca, de los cuáles solamente se ha ausentado de los últimos dos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro del Clausura 2024?

El Guadalajara está obligado a mantener esa racha victoriosa en el cierre de la fase regular; sin embargo, el conjunto de los Gallos Blancos es el próximo rival, escuadra a la que se enfrentará el próximo sábado 20 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.