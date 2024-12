Las Chivas de Guadalajara viven uno de sus momentos más complicados de la época reciente, pues sumado al tricampeonato del América y las dudas con su entrenador Óscar García, se le tiene que sumar la falta de calidad en la plantilla como en los años en que estaban listos para competir por un campeonato.

Y justamente esa es la principal problemática que atraviesa el Rebaño Sagrado, de acuerdo a lo que explicó el exjugador rojiblanco, Roberto Gómez Junco, uno de los mejores analistas mexicanos y que actualmente trabaja para ESPN, quien sostuvo una charla en el podcast de Ricardo Peláez, Futbol de Cabeza.

Gómez Junco ventila el peor mal de Chivas

“Que está pagando el pagando el precio de no producir futbolistas como antes, en cantidad y calidad, es cierto que antes se competía con adversarios con tres o cuatro extranjeros, pero eso obligaría a las Chivas a producir sus propios futbolistas. Tradicionalmente las Chivas aportaban cuatro o cinco titulares a la Selección, ahora no lo veo eso. Hay una una baja en la formación de jugadores en todos los equipos”.

Góméz Junco solo jugó un par de años con Chivas en los 80. FOTO: IMAGO

“Lo que nunca he aceptado es que se elaboren proyectos pensado en ‘vamos a ver si competimos’, cuando las Chivas tendrían que armarse para competir por el titulo, después vemos si lo alcanza o no. Cruz Azul se ha armado por el título con un lapso de finales perdidas, ya no digamos el América”, fue parte de lo que explicó Gómez Junco.

Aunque solo jugó poco más de dos años en Guadalajara, Roberto Gómez Junco llegó en un momento donde se estaba buscando que el equipo tapatío volviera a los primeros planos después de una década de los 70 donde se quedaron muy lejos del protagonismo que adquirieron con el campeonísimo durante 10 años.

“Siento que las Chivas se arman así (como se pueda), a las Chivas que llegué yo estaba Alberto Guerra (técnico) y sí veías un proyecto ambicioso, ‘aquí está un equipo para pelar por el título’. Ha habido lapsos donde ahí estaban las Chivas compitiendo de manera importante, pero no siempre”, finalizó Gómez Junco.