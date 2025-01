Chivas buscará sumar su segunda victoria en el Clausura 2025 cuando visite a Necaxa en el Estadio de Aguascalientes por la Jornada 2. Con algunas dudas en el once inicial, como el reemplazo de Raúl Rangel en la portería o el posible debut de Luis Romo, lo cierto es que el Rebaño tendrá esta noche un estreno especial.

Más allá de que Luis Romo pueda aparecer desde el inicio o en el complemento, y de que tanto Óscar Whalley como Eduardo García tendrían su estreno oficial en la Liga MX, lo que está confirmado es que Chivas estrenará en Aguascalientes su jersey alternativo, el cual despertó en su momento mucha polémica.

Chivas estrenará jersey alternativo

Así luce el nuevo jersey de Chivas

Un anuncio que despertó mucha polémica

Hace ya varias semanas atrás, el Rebaño Sagrado y Puma anunciaron el nuevo uniforme, en el cual predomina el color azul marino con detalles dorados, buscando rendir homenaje al himno del club. Sin embargo, al momento de su lanzamiento la recepción no fue nada positiva. La afición no tardó en expresar su descontento, no tanto por el diseño en sí sino por el inoportuno momento en el que se lo anunció.

Chivas venía de sufrir una dolorosa eliminación en el Play-In del Apertura 2024, a manos del Atlas, su gran rival. Dado el contexto deportivo y la forma de despedirse de la competición, hubo mucha controversia y los aficionados lanzaron numerosos reclamos: las quejas fueron por el lado de la falta de refuerzos y la mala competitividad que el equipo demostró en los últimos torneos.

“No tienen vergüenza, primero califiquen a Liguilla” y “Qué gran fecha para lanzar un nuevo jersey. Para ver la Liguilla bien equipados desde el sillón”, fueron algunos de los comentarios que recibió aquel anuncio en medio del descontento generalizado de los fanáticos.

Chivas visita a Necaxa en busca de otra victoria

A pesar de la controversia, el Rebaño espera que hoy este uniforme se convierta en una especie de amuleto estrenándose con una victoria fuera de casa ante Necaxa. Una vez disminuida la bronca por aquella eliminación, en líneas generales el jersey alternativo ha sido recibido de buena manera por su novedoso diseño.