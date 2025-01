Las Chivas de Guadalajara son noticia todos los días y para obtener la mejor información es necesario estar en todo momento en las instalaciones de Verde Valle o en los distintos partidos del equipo que es propiedad de Amaury Vergara, por lo cual la labor de un reportero siempre desencadena una identificación con los colores.

Y en este caso el Rebaño Sagrado para nadie un secreto que también es apoyado por periodistas, comentaristas y conductores de distintos espacios deportivos, como es el caso de Karina Herrera, una de las comunicadoras más reconocidas en la Ciudad de Guadalajara y en las redes sociales por su trabajo cerca del equipo al que también ha apoyado por muchos años.

Karina Herrera sale de TUDN

La famosa Chapis confirmó en su cuenta de X que desde hace algunos días ya no trabaja para el consorcio de Chapultepec 18, así se lo hizo saber a una usuaria que le cuestionó esta situación y ella no dudo en responderle con sinceridad, generando conversación en las famosas redes sociales.

“Hola Olivia! No, me tocó ser parte del reciente recorte y al igual que varios compañeros ya no estamos en Univisión (ahora TUDN) pero sigo colaborando con @victor_deportes en @aniveldecancha_”, fue algo de lo que comentó la reportera, explicando que únicamente será colaboradora en el programa A Nivel de Cancha que también es de Televisa.

Karina Herrera estaba como parte de los reporteros que contribuían con su trabajo para los distintos programas que se hacían para el publico latino en Estados Unidos y fue justo de Univisión TUDN que varios conductores y comentaristas mexicanos se quedaron sin empleo, uno de ellos fue Enrique Bermúdez hace unos meses.

Chapis Herrera ha cubierto, hasta este 2025, al menos los dos títulos más recuentes de Guadalajara, así como participaciones en la Copa Libertadores, Liga de Campeones de la Concacaf, partidos de Liga MX y entrenamientos en el día a día, por ello sostiene buen relación con muchos de los futbolistas de la actual plantilla.