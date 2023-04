Para el Club Guadalajara es una realidad que Alexis Vega se ha convertido en su mejor referente ofensivo de los últimos años, tras la salida de Alan Pulido y Orbelín Pineda, jugadores que fueron clave en el título del 2017 bajo el mando de Matías Almeyda, por lo cual pensar en que tarde o temprano saldrá de la institución pone a temblar a más de un aficionado que ahora mismo tiene a pocos ídolos al interior de la plantilla que dirigida por Veljko Paunović, no obstante, las declaraciones del atacante tampoco le han ayudado mucho.

En la semana previa al Clásico Nacional, el Gru afirmó que como todo futbolista profesional no descartaría la posibilidad de jugar en el América, el acérrimo rival del Rebaño Sagrado, esto junto a una explicación muy radical, donde agregó que si no tuviera otra oportunidad en su carrera y los azulcremas le ofrecieron un contrato, seguramente lo tomaría sin pensarlo.

Pero esto no paró ahí, hace unos días Vega reconoció su amor por Cruz Azul y confesó que incluso fue parte de la porra de La Máquina cuando era niño, dejando claro que el equipo de sus amores son los cementeros: “Comprábamos nuestro boleto y nos metíamos con la barra de Cruz Azul. Duré como un año y medio siendo de la barra de Cruz Azul. Era un pinche aficionado que me quitaba la playera, cantaba, los mosaicos en los estadios, sin playera y lloviendo”, aseguró en el podcast Pláticas Aldiente.

Por ello algunos seguidores de Chivas volvieron a arremeter contra el delantero, con todo y que Santiago Giménez le mandó un tuit para invitarlo a cambiar los colores rojiblancos por los celestes, pero Alexis el respondió que estaba en el mejor equipo de México y rechazó la oferta, no obstante, los chivahermanos no creyeron mucho en las palabras del artillero y aunque muchos otros le aplaudieron, no todos están contentos con las posturas que ha mostrado últimamente el Gru.

Chivas vs. Necaxa: ¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido de la Fecha 14?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

