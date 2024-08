Ex Chivas

Ex Chivas

Tras varios años de sequía, la afición de las Chivas de Guadalajara recuerda siempre con cariño y mucho respeto a Matías Almeyda, el último entrenador que logró llevar al Rebaño hasta lo más alto. No hay quien no sueñe con un regreso del “Pelado” a Verde Valle para repetir hazañas del pasado.

De momento, el estratega argentino que ganó múltiples títulos con Chivas sigue con su estadía en el futbol europeo, donde más precisamente dirige al AEK Atenas, equipo con el que fue campeón en 2023 y subcampeón en 2023. Sin embargo, Almeyda acaba de sufrir un duro traspié a nivel internacional.

El fracaso de Matías Almeyda en AEK: Eliminado de la Conference League

Para sorpresa de muchos, el AEK Atenas acaba de protagonizar un gran fracaso en el plano internacional. Los dirigidos por Matías Almeyda sufrieron una temprana eliminación en la UEFA Conference League 2024/25, donde quedaron afuera ante el humilde FC Noah de Armenia.

El equipo griego cayó por 3-1 en el partido de Ida y no logró remontar la eliminatoria en su propia casa, donde apenas ganaron por 1-0 con un gol a poco de final. Esta eliminación sin duda puede afectar los planes de Almeyda para este temporada, pues su equipo no jugará competencia internacional.

Almeyda sufrió un duro traspié con el AEK Atenas (Imago)

Lo que más sorprende es la jerarquía del rival contra el que quedaron eliminados. El Noah de Armenia es un equipo fundado apenas en 2018 y con un presupuesto mucho menor al de AEK Atenas, que tiene en su plantilla a figuras mexicanas como Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro.

Orbelín ingresó en el complemento; de Pizarro, ni noticias

En la eliminación del AEK Atenas, el ex Chivas, Orbelín Pineda, ingresó desde el banquillo, recordando que en este mercado generó controversia pues pidió regresar a México, donde era pretendido por Monterrey. Por su parte, el otro ex del Rebaño, Rodolfo Pizarro, no fue convocado y apenas ha jugado un partido en los últimos seis meses, señal de que su estadía en el club griego podría terminarse pronto.