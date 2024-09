Chivas gustó y goleó ante FC Juárez tras golear por 5-0 en la jornada seis del Apertura 2024 de la Liga MX. Tras el encuentro Alan Mozo habló con la prensa luego de que haya anotado un golazo y dejó mensaje al interior del equipo al marcar que tienen que seguir trabajando para dejar todo en el campo de juego.

El Rebaño Sagrado volvió a llevarse una victoria luego de que haya pasado más de un mes de la última victoria en el Estadio Akron Ante Mazatlán. Esta noche volvió a aparecer la Hormiga González, Yael Padilla, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán.

Por otro lado, quien se llevó todas las luces fue Alan Mozo con un verdadero golazo en el primer tiempo. Tras el partido habló con la prensa para marcar que era importante ganar y que tienen que seguir trabajando con humildad para que se vuelvan a repetir la mismo partidos de esta tarde.

“Fue un gran triunfo de todo el equipo. Lo que más rescatamos y lo hemos hablado desde el principio, a la mitad y al final es el cero atrás. Creo que eso refleja el trabajo de todos, los que juegan, los que entran de cambio o que están en tribuna”, señaló en Amazon Prime.

Alan Mozo anotó un golazo ante FC Juárez. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Sabíamos que teníamos que reflejarlo con una victoria. De nada había servido el partido que hicimos en Tigres si hoy no hacíamos valer los tres puntos. Lo que está bien del equipo es que lo que estamos diciendo, lo estamos logrando. Tenemos que ir paso a paso. Chivas, como lo sabemos todos los que estamos aquí, es para grandes cosas. Con humildad, partido a partido, tenemos que salir a matarnos en la cancha”.

A su vez, comentó que habían planteado ganar con contundencia para no pasar ningún tipo de sin sabor como en otros momentos y pasar por encima al rival. “La verdad es que como le digo a un amigo, cuando estás enrachado, tienes que intentarlo. No es que esté enrachado, pero eso me digo a mí mismo para disfrutar más el partido, poder pisar más el área y yo sabía que podía marcar hoy, fue el cumpleaños de mis papás y muchas cosas. Se los dedico a ellos”, cerró.