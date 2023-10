Chivas volvió a tener paz en Verde Valle luego de que haya logrado superar por 4-1 a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. A pesar de esto, las críticas contra Cristian Calderón no han parado de caer, por lo que esta vez fue su esposa la que salió el cruce con una fuerte respuesta contra todos los haters.

Lo que pasó hace una semana fue la gota que rebalsó el vaso debido a que el Rebaño Sagrado arrastraba más de seis partidos sin victorias. En el medio de esto se dio la indisciplina de tres jugadores en el hotel concentración previo al juego de Toluca, lo que desató una fuerte reprimenda por parte de la directiva.

Sin embargo, tras la victoria de Chivas contra Atlas por el Clásico Tapatío, tanto Alexis Vega como Chicote Calderón volvieron a ser nuevamente criticados en las redes sociales. Por otro lado, en las últimas horas quien se estalló por los dichos en su cuenta de Instagram fue la esposa de Chicote, Adriana Castillo.

La pareja del defensa lanzó una dura respuesta contra quienes piensan que ella mantiene su relación por el dinero. “Nadie está con él por el dinero, necesidad no tengo y nunca la he tenido, no aguantaría ‘cuernos’ por dinero, ubíquense. La verdad aún no sale a la luz, no digan cosas que no son, solo porque supuestos medios lo dicen”, expresó en un comentario.

Así reaccionó la esposa de Chicote Calderón.

Y agregó: “¿Por qué si, supuestamente, de verdad pasó, no enseñan pruebas? ¡Porque no las hay y porque no fue verdad, sólo uno sabe la verdad! Dejen de estar chingando y pónganse a trabajar, enfóquense en su vida”. Por el momento, Chicote no dijo una palabra al respecto en sus redes sociales.

Cabe destacar que la semana pasada, Calderón había sido respaldado por su esposa en las redes sociales ni bien salió el comunicado de Chivas. En las mismas, Castillo afirmó que eran mentira todos los reportes que informaban que su marido le había sido infiel con mujeres en la concentración previo al partido con Toluca.

Chicote Calderón rompió el silencio post victoria de Chivas ante Atlas

Por otro lado, luego de la victoria de Chivas por 4-1 ante Atlas, Chicote Calderón rompió el silencio en las redes sociales para brindarle su apoyo a sus por ahora compañeros de equipo. Tras sus palabras en Instagram, todos los referentes del equipo lo respaldaron en sus cuentas. ¿Perdón del plantel con el Chicote Calderón?

¿Cómo sigue la relación entre Chivas y Chicote Calderón?

Se ha hablado mucho del futuro de Chicote Calderón en el equipo luego de que se haya dado a conocer la decisión de Chivas. A pesar de esto, diferentes informes indican que el club decidió no renovarle y rescindirle su contrato a pesar de que le quedan unos meses para que quede libre.

No hay que olvidarse que Amaury Vergara lo tenía en la mira al lateral izquierdo debido a que frente a Mazatlán se peleó con los aficionados. Debido a esto, el dueño del club lo regaño y dijo que nunca más quería verlo gritar y enfrentarse con los fieles que siguen al equipo partido a partido.