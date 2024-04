Chivas se encuentra en plena preparación para jugar contra Pueblaluego de la gran victoria contra el Rayados de Monterrey. Por otro lado, de cara al juego contra la Franja, el Guadalajara regresó a los trabajos, pero la afición tendrá grandes noticias ante la reaparición de Chicharito Hernández.

El Rebaño Sagrado logró una importante victoria el sábado luego de superar por 2-0 a la Pandilla de Nuevo León. Era un verdadero golpe sobre la mesa debido a que en los últimos tres encuentros había perdido. Cruz Azul y León expusieron al conjunto rojiblanco, mientras que igualó contra América.

Por otra parte, luego de la victoria del pasado sábado, el Guadalajara volvió a los trabajos con vista al choque contra Puebla. Chivas publicó en sus redes sociales una serie de videos en el que se ve como trabaja gran parte del equipo en lo que fue trabajo físico de todos los jugadores.

Sin embargo, la preocupación en el Rebaño Sagrado pudo haber aparecido debido a que había un ausente importante. Se trataba de Chicharito Hernández, quien no viajó a Monterrey por problemas estomacales. Minutos más tarde el Guadalajara publicó fotos en el que el delantero se encuentra trabajando con sus compañeros.

Chicharito trabajó en Verde Valle. (Foto: TW / Chivas)

Cabe destacar que hace una semana se supo que el centro atacante de Chivas no viajaba para enfrentar a Atlas en Estados Unidos por tener un esguince de tobillo, por lo que también estaba en duda para el juego contra Monterrey. Finalmente no fue por problemas estomacales. Pero la gran pregunta que se hace todo el Guadalajara es si llega o no para el juego contra Puebla.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

Para el Rebaño Sagrado la fase regular no se termina debido a que el próximo sábado recibe a Puebla por la jornada 14. En las próximas jornadas se enfrentará a Pachuca, Querétaro y Atlas.

Encuesta ¿Quién debe ser el centro atacante titular de Chivas? ¿Quién debe ser el centro atacante titular de Chivas? Chicharito Hernández Ricardo Marín José Juan Macías Otro YA VOTARON 7 PERSONAS

¿Cómo marcha Chivas tras la victoria ante Rayados?

Luego de la victoria contra Rayados de Monterrey, Chivas se posiciona en la décima posición con 19 puntos. De esta manera, el Guadalajara se ubica a tres puntos del último clasificado directo a la Liguilla.