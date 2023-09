La plantilla de Chivas no vive un gran momento debido a que de los últimos cinco partidos solo se quedó con un punto y son miles las críticas que aparecen contra los jugadores. Uno de los apuntados por su nivel es Érick Guitérrez y expertos afirman que no fue una buena contratación.

Mientras se esperaba un centro atacante de calidad, la directiva decidió cambiar e ir por Guti cuando vio la oportunidad y así tener un fichaje bomba. Sin embargo, el futbolista que brilló en el PSV de Países Bajos y que jugó en la selección no terminó de aparecer en el primer equipo del Rebaño.

Debido a esto, expertos afirman que la contratación de Erick Gutiérrez fue un error. “Es muy lento para la dinámica que tenía el Guadalajara. De todos los mexicanos que se fueron al PSV, a mí me parece el peor, porque no pudo levantar ni siquiera en ese equipo. Si checas los números, no son como los de los demás que habían llegado ahí y hacen el negocio de su vida al revenderlos”, analizó Fernando Ibarra, según lo publicado por el informador.mx.

Por su parte, Eduardo de la Torre, otro exjugador, primero marcó que es temprano tener una definición de él, pero considera que es importante en el equipo en un futuro. “Es muy pronto para sentenciar esta contratación. Cada quien tenía una expectativa y si esta era que fuera un jugador desequilibrante y quién iba a potenciar al equipo en la parte ofensiva, pues no“, comentó.

Y agregó: “Había una expectativa falsa. Lógicamente ahorita hay desilusión. Pareciera que sólo se le evalúa en el ritmo hacia enfrente, hay que tomar en cuenta que es el futbolista que te puede dar equilibrio y consistencia en el medio campo”.