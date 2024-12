Siempre que llega un nuevo director técnico a un equipo se sabe que habrá jugadores que perderán terreno y otros que ganarán. Esto sucede porque, simplemente, los entrenadores tienen diferentes gustos y percepciones entre sí. Así fue el caso de Óscar García Junyent, que ya les dio la baja a 3 jugadores, por lo menos confirmados.

A pesar de que solo uno tiene destino oficializado, sobre los otros 2 hay rumores que los vinculan a diferentes clubes. El único que ya tiene la certeza de dónde jugará es Gilberto García. El campeón de la Liga de Expansión MX con el Tapatío se unirá a las filas del Club Atlético La Paz, que milita en la misma categoría.

“Gilberto García llega al equipo aurinegro de cara al Clausura 2025 de la Liga de Expansión MX después de levantar el trofeo de campeón con Tapatío”, publicó el club de Baja California en X. “El mediocampista de 24 años disputó un total de 269 partidos oficiales como rojiblanco entre sus participaciones en Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20, Tapatío y el primer equipo de Chivas”, completó el posteo.

Quienes todavía no saben dónde jugarán son Sebastián Pérez Bouquet y Jesús Brígido. El centrocampista viene de jugar a préstamo en Bravos de Juárez, pero no será tenido en cuenta. Lo mismo sucede con el extremo derecho que vuelve del San Antonio de la United Soccer League de los Estados Unidos.

Posibles destinos de Pérez Bouquet y Brígido

Conforme a lo que informó el periodista Omar Villarreal, ambos jugadores tienen la posibilidad de pasar a otros equipos. Sin embargo, nada está confirmado todavía. Los rumores sitúan a Sebastián Pérez Bouquet en Atlético San Luis. Por el lado de Jesús Brígido, su destino podría ser el Pachuca. No obstante, el único que sabe dónde jugará es Gilberto García.