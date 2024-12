La actualidad de Chicharito Hernández deja mucho que desear debido a que no entrena con el primer equipo, pero si mantiene sus actividades en la King’s Leagues. Carlos Hermosillo sabe lo que es vestir playeras importantes del futbol mexicano, por lo que pidió que deje de dar lástima y que se retire.

El Guadalajara lleva adelante su pretemporada en Verde Valle luego de que haya decidido regresar tras los robos que sufrieron en Zacatecas. Allí volvieron todos, mientras que Jesús Orozco Chiquete decidió estar presente ayer por la tarde para llevar adelante los estudios médicos y físicos.

En medio de este regreso Chicharito Hernández se mantuvo al pendiente de lo que sucedía con su equipo Olimpus en la King’s Leagues, club con el que no solo se consagró campeón sino que además lloró. Es por este motivo que la afición rojiblanca estalló contra él en redes sociales para marcar su descontento.

Carlos Hermosillo pide a Chicharito Hernández que se retire. (Foto: IMAGO7)

En medio de de las polémicas que generó el atacante del Rebaño Sagrado, Fernando Cevallo, reconocido periodista fanático de Chivas, salió a defender al máximo goleador del Tri diciendo que fue mejor su carrera que la de Hécotr Herrera en la MLS.

“Es un fracaso. No es un bombazo, viene de fracasar. Los años de Javier Hernández en el LA Galaxy fueron mucho mejores que los de Herrera en Houston Dynamo, mucho. En una temporada marcó 8 goles y en otra 19. HH llegó con un contrato multimillonario… tenía la opción de 1 año más y el club le dijo que ‘no’”, señaló.

Ante este análisis Carlos Hermosillo salió con los tachones a marcar que el futbolista debería retirarse. “Lo respeto por lo que hizo internacionalmente, pero hoy no le creo nada, ni a él ni a ti. Parece que estás todo el día con él. Para eso estamos, no para que le lamas las patas a los jugadores. Retírate Javier, no des lástima”, señaló en La Última Palabra.