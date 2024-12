Un sueño de muchos futbolistas a lo largo y a lo ancho del planeta es jugar en Real Madrid. Reconocido por muchos como uno de los clubes más grandes del mundo (sino el mejor), la Casa Blanca es un club lleno de gloria y trofeos. Es por eso que resulta llamativo cuando se conoce que algún jugador no quiso pasar por allí.

Es el caso de Antonio Briseño, que acaba de confesar que tuvo la oportunidad de unirse a la estructura merengue. El Pollo acaba de irse de Chivas de Guadalajara luego de dejar un mal sabor de boca, debido a varios errores y a un rendimiento que no llegó a estar a la altura de las circunstancias.

Briseño habló con Yosgart Gutiérrez en su programa “El RePortero” y confesó cómo fueron sus primeros años como futbolista, cuando tuvo la oportunidad de emigrar hacia el Real Madrid. “Debuto por azares del destino. Yo soy campeón del mundo. Antes te firmaban de un año. Llega el mundial, soy campeón del mundo y regreso sin contrato“, comentó el defensor, haciendo referencia al Mundial Sub 17 que ganó con la Selección Mexicana.

“Yo estaba un poco desubicado, yo quiero estar en primera división, si no, no firmo. En su momento y como mi papá no sabía nada, éramos nosotros dos y un amigo de mi papá del club, literal no sabíamos nada”, agregó, detallando la inexperiencia que vivía en aquella época.

El día que estuvo cerca de jugar en Real Madrid

Sobre la chance de haber jugado en Real Madrid, Antonio Briseño explicó: “(Dije) ‘Pues si no me suben a primera división aunque me vean con miras, pues no, tengo ofertas’. Y es cuando una vez comenté que tenía oferta para irme al Real Madrid Castilla, que me hicieron una carta, libre antes en su momento no había problema con los menores de edad. Y yo desubicado. Yo quería primera división. Mi papá me dijo: ‘¿cómo vas a ir a segunda?’“.

“Si yo hubiera tenido a alguien que me explicara a lo mejor hubiera agarrado la oportunidad de irme en su momento“, se justificó el Pollo explicando que no llegó al Madrid por mal asesoramiento. Actualmente, Briseño es parte del Deportivo Toluca que dirige Antonio Mohamed.