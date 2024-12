En las Chivas de Guadalajara buscan la manera de reforzarse de la mejor manera de cara al Torneo Clausura 2025 que arranca el 10 de enero, ya que hay muchas cuentas pendientes por saldar, sobretodo por lo que acaba de suceder con el América al ganar el tricampeonato derrotando a Monterrey.

El Rebaño Sagrado lleva por buen camino las negociaciones por Orbelín Pineda, quien es el principal deseo de la directiva que comanda Amaury Vergara, razón que los tiene trabajando a marchas forzadas para concretar el traspaso desde el AEK de Atenas de Grecia, donde coincidió con Matías Almeyda.

César Montes rechaza a Chivas

Además de Orbelín, Chivas quiere repartir a varios futbolistas más que juegan en Europa y uno de ellos es el defensor César Montes, quien podría asumir el lugar que dejé vacante Jesús Orozco Chiquete ante su inminente partida a Cruz Azul, no obstante, el Cachorro no tiene el interés en volver al futbol mexicano.

César Montes no quiere volver a México. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Chivas fue a buscar a César Montes, su intención no es regresar a México en este momento, ya le dijo que no a Tigres, en su momento le dijo que no al América. Después, traían la idea de traer los dos de Rusia, evidentemente lo de Orbelín (Pineda) toma fuerza”.

“Orbelín se me hace que esta juntado las ganas de comer con el hambre, porque Orbelín ya quiere regresar, Cruz Azul también lo buscó el torneo pasado y al final no llegaron a nada. Pero Orbelín quiere regresar a México y no sé por qué”, fue algo de lo que comentó Rubén Rodríguez en Fox Sports.

Por el momento Guadalajara únicamente ha sumado a Miguel Tapias como su primer refuerzo, mientras que del lado de las bajas hay varios futbolistas que ya no entran en planes, como Antonio Briseño que ya se fue a Toluca, Isaac Brizuela, Pavel Pérez, Chiquete, Jesús Sanchez que se retiró y Carlos Cisneros.