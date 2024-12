Lo que sucedió con el América no pasó desapercibido, el tricampeonato caló hondo en la afición que sigue molesta por la falta de competitividad de las Chivas de Guadalajara por un nuevo título, el cual no sucede desde el 2017 cuando Matías Almeyda era el entrenador, sin olvidar que en el 2023 Vejlko Paunovic no pudo mantener el trofeo en las manos frente a los Tigres de la UANL.

En el Rebaño Sagrado buscan refuerzos de calidad comprobada, en el primer semestre del 2024 se pensó que la solución a la ofensiva sería Javier Hernández, sin embargo para sorpresa de todos apenas ha logrado marcar un tanto y su estado físico no ha sido el mejor, por lo cual desde la directiva comandada por Amaury Vergara saben que requieren de contrataciones que garanticen resultados.

El 11 titular de Chivas con Orbelín, Chávez y Tapias

Por el momento únicamente se ha incorporado Miguel Tapias a Chivas, pero siguen haciendo el esfuerzo por convencer a Orbelín Pineda y los primeros acercamientos con Luis Chávez ya se dieron, por ello hay muchas razones para pensar en lo que sería el equipo de Óscar García Junyet para el Clausura 2025.

Orbelín ya fue campeón con Chivas en 2017. Foto: Imago7/Jorge Barajas

Así se pararía Guadalajara con sus fichajes: Raúl Rangel en la portería, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Mateo Chávez y José Castillo en la defensa, Luis Chávez, Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez en el mediocampo y al frente Orbelín Pineda, Javier Hernández y Roberto Alvarado.

Cabe recordar que Alan Mozo no podrá empezar el Clausura 2025 debido a una lesión inguinal que lo tendrá fuera de las canchas al menos los primeros tres partidos del certamen, mientras que Víctor Guzmán recientemente se rompió el quinto metatarso de un pie que tampoco le permitirá jugar entre ocho y nueve semanas.

Con esto queda claro que si el Rebaño no logra concretar los fichajes que tiene en la mira, la situación se va a complicar por la ausencia de varios jugadores que han sido claves en el pasado reciente, por ello el trabajo de la dirigencia sigue a marchas forzadas antes del arranque del torneo el 10 de enero.