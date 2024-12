Guillermo Almada dejará a Pachuca al finalizar el Torneo Clausura 2025, una vez que termine su participación en el Mundial de Clubes que se jugará entre junio y julio del siguiente año, por lo que de manera natural entra en el radar de las Chivas de Guadalajara para el futuro, pese a que recientemente contrataron a Óscar García Junyet.

Aunque en el pasado el nombre del uruguayo Almada ya había estado en la mira del Rebaño Sagrado, hay que remontarse al 2021 cuando el timonel, entonces del Santos Laguna, habló acerca del supuesto interés del conjunto rojiblanco que en ese momento tenía como estratega interino a Marcelo Leaño.

Guillermo Almada se dio el lujo de despreciar a Chivas

Fue después de la Jornada 12 del Torneo Grita México A21 cuando Almada reconoció que le gustaría dirigir a un equipo grande como Chivas, pero que en ese momento no había recibido ninguna oferta formal y mucho menos algún acercamiento con su representante, por lo que únicamente pensaba en su labor con los laguneros.

Almada estuvo en el radar de Chivas pero prefirieron a Leaño. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Estamos muy agradecidos por ese interés que hay, pero hoy estamos enfocados en lo que es Santos, disfrutando lo que es el club, concentrados en mejorar y compenetrados en esto, nuestra mente no se encuentra más allá, por más halagado que uno se sienta por ese interés de distintas selecciones y equipos, yo tengo contrato y termina hasta junio del 2022”.

“A cualquier entrenador le gustaría dirigir a Chivas, a quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande, pero con mi agente hace tiempo que no hablo y conmigo no ha existido ningún acercamiento”, fue parte de lo que comentó el charrúa en conferencia de prensa en octubre del 2021.

Por el momento el Rebaño se encuentra preparando la primera campaña con Óscar García Junyet, pero es una realidad que si los resultados no se dan como se tiene pensado, la presión irá en aumento y el nombre de Guillermo Almada seguirá sonando como un candidato al banquillo tapatío.