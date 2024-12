Con el Tricampeonato de América muchas preguntas se han desatado alrededor de las Chivas de Guadalajara que se encuentran a cuatro campeonatos del acérrimo rival, por lo cual Ricardo Peláez aprovechó el momento para reconocer su responsabilidad por la falta de éxitos en el equipo rojiblanco.

Peláez Linares estuvo en el Rebaño Sagrado del 2019 al 2022 y su mejor resultado fueron unas Semifinales en el 2020, razón que lo convierte en unos de los artifices de la falta de campeonatos y algunas de las malas daciones que se han tomado al interior de la dirigencia en la era de Amaury Vergara.

Peláez acepta su fracaso en Chivas

“Yo me siento responsable, por supuesto asumo lo que estoy diciendo. El América empezó con ocho mexicanos y entonces hay que ponerle atención a Guadalajara, pero ocho mexicanos de inicio (América frente a Monterrey), estás hablando de Cáceres, Fidalgo y Ricard Sánchez”.

Peláez Linares tiene le crédito por haber hecho uno de los mejores fichajes con la llegada del Piojo.

FOTO: IMAGO7

“Porque hemos pasado por ahí muchos y hemos tenido la oportunidad de trabajar en un equipo de alta exigencia, de mucha afición y por lo que tú me digas no se ha podido consolidar, después trajeron un proyecto internacional con un prestigiado director deportivo (Fernando Hierro) que trajo a dos técnicos extranjeros, uno de ellos se fue como lo hemos dicho y no se ha podido. Y América sacando uno o dos canteranos, supo traer jugadores de otros lados”, fue parte de lo que explicó Peláez Linares en Futbol Picante de ESPN.

Otro de los problemas que ha enfrentado Guadalajara es la poca consolidación de sus futbolistas, pues hay varios que con la camiseta rojiblanca no pueden explotar su nivel y en otras escuadras lo hacen a tal grado de que se convierten en piezas fundamentales tal y como sucedió con Alejandro Zendejas, Cristian Calderón en las Águilas y el mismo César Huerta en Pumas de la UNAM.

“En Guadalajara salen jugadores, ve a Zendejas, ve a Huerta ¿qué es lo que pasa? Ni yo lo sé que estuve ahí tres años”, añadió Ricardo Peláez, quien ahora es analista de ESPN y dejó un mal recuerdo entre la afición del Rebaño con la que nunca pudo conectar del todo.