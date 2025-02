El mercado de fichajes de Chivas de Guadalajara fue muy criticado por haber incorporado a solo 3 jugadores. Desde la afición existía la ilusión de que se sumara mayor cantidad y calidad de futbolistas. Sin embargo, la directiva del Rebaño Sagrado se limitó a buscar solo 3 refuerzos.

Ahora el error que podría surgir no sería precisamente por los jugadores que llegaron, sino por uno que se fue. Ricardo Marín fue cedido a Puebla por lo que resta del 2025 y, a pesar de que no venía con un buen rendimiento, puede que Chivas se haya desprendido del jugador equivocado.

Marín se fue del Rebaño por la superpoblación que hay en el centro del ataque. La llegada de Alan Pulido preveía que el 4K iba a ser relegado, por lo que desde el cuerpo técnico y la dirección deportiva de la escuadra tapatía prefirieron dejar ir al ex Celaya.

No obstante, ahora Ricky acaba de convertir un gran gol ante América, en la derrota de Puebla 1-2. Marín definió de primera y con pierna zurda en lo que fue el descuento de la Franja. Más allá de que los aficionados no lamentaron la salida del delantero, había otros delanteros con rendimiento más pobre que él, como Javier Hernández.

Ricardo Marín tuvo un mejor 2024 que Chicharito Hernández

Claramente se decidió que Chicharito Hernández se quede en Chivas y no Ricardo Marín por una cuestión de apellido y trayectoria, no de actualidad futbolística. El ex Real Madrid lleva más de 300 días sin marcar un gol, habiendo tenido un solo grito en todo el 2024.

Por su parte, Marín convirtió 7 tantos. En el Clausura 2024 marcó 2 goles, en la Concachampions festejó la misma cantidad de veces y en el Apertura anotó 3 goles. De esta manera, la salida de Marín y la permanencia de Hernández en el plantel podría haber sido el error de Chivas en el mercado de fichajes.