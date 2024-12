En Chivas de Guadalajara, y en todo el futbol mexicano, se empiezan a definir las plantillas pensando en el Clausura 2025. Para determinar quiénes estarán en el próximo año, las directivas deciden sobre el futuro de sus jugadores, definiendo las salidas y las llegadas. En el caso del Rebaño Sagrado, uno de los jugadores que puede ser baja es Erick Gutiérrez.

El mediocampista no tuvo el mejor rendimiento en el 2024, por lo que podría terminar saliendo del club. Desde hace unas semanas se conoce la información de que San Diego FC quiere incorporar al jugador de 29 años. Es por eso que en la institución rojiblanca deben establecer qué harán con Guti.

Desde la Major League Soccer suelen llegar ofertas importantes. De hecho, el mismo equipo que pretende a Gutiérrez acaba de fichar a una estrella mexicana. Hirving Lozano jugará en San Diego a partir de 2025. El ex Nápoli deja el futbol europeo para volver a su continente de origen, aunque, por ahora, no vuelve a la Liga MX.

Hirving Lozano será jugador de San Diego FC a partir de 2025. (Imago)

La razón por la que Erick Gutiérrez puede terminar en San Diego FC

Los rumores de traspaso se acrecentaron cuando Gutiérrez cambió su foto de perfil en Instagram, sacando una en la que estaba con la playera de Chivas. Además, en la misma red social comenzó a seguir a la cuenta oficial de San Diego, lo que hizo que muchos pensaran que estaba a punto de mudarse a Estados Unidos.

No obstante, lo que ahora parece acercar al futbolista a la MLS es el poderío económico de la franquicia californiana. De acuerdo a lo que informó Infobae, en San Diego le ofrecerían a Erick Gutiérrez un salario tentador. A pesar de que en el portal informativo no dieron a conocer la cifra, aseguraron que “el conjunto de la MLS está buscando traer a los mejores futbolistas y no tiene problema con la negociación”. De esta manera, lo que podría definir la llegada de Guti a la MLS es la interesante propuesta económica que le llegaría.