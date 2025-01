Chivas aún mantiene la esperanza de poder concretar el fichaje de Orbelín Pineda en las próximas horas, antes del cierre de registros de la Liga MX; sin embargo, la contratación luce cada vez más complicada, por lo que se apostaría por fichar hasta el verano.

Algunos reportes aseguran que el Maguito no tendría intenciones de firmar una mejora salarial con el conjunto del AEK Atenas, lo que provocaría que en julio su cláusula de rescisión baje a 8 millones de dólares, por lo que el Rebaño podría ir sin problemas a hacerse de sus servicios.

Sin embargo, el reportero de Récord, Jesús Hernández, reveló que dicha negociación sería complicada, ya que no solamente el Guadalajara estaría interesado en contratar a Pineda, sino que otros clubes poderosos de México entrarían en la puja, dificultando la transferencia.

“Orbelín no va a renovar con el AEK Atenas. Pero que no renueve no significa que venga a Chivas. Ya nos la aplicaron con Luka Romero.

“Quién te dice que el repre de Orbelín no renueve con aquellos y venga a México y arme un tiroteo: ¿Quién lo quiere? Rayados, Tigres, Cruz Azul o Chivas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué no avanza la negociación entre Chivas y AEK Atenas por Orbelín Pineda?

Pese a que ya habían alcanzado un acuerdo para el traspaso del mediocampista mexicano, la directiva del conjunto griego dio marcha atrás y dejó de responder las llamadas de la directiva del Guadalajara, por lo que la transferencia quedó estancada pese a que ya había acuerdos entre directivas e inclusive con el propio Orbelín.