La afición de Chivas de Guadalajara todavía está esperando los refuerzos de jerarquía que le den un salto de calidad a la plantilla. A esta altura del mercado de fichajes se esperaba que hubiera una cantidad considerable de incorporaciones de nivel, pero por el momento solo se sumó Miguel Tapias.

El defensor zurdo llegó desde Minnesota United de la Major League Soccer. Su llegada parece ser más para darle profundidad a la plantilla que para asegurarse a alguien que pueda ser un titular indiscutible. Sin embargo, su nivel todavía está por verse, por lo que Chivas puede sacarse la lotería con Micky.

De igual manera, se espera que llegue otro jugador en la misma posición, teniendo en cuenta la inminente partida de Jesús Orozco Chiquete. El canterano del Rebaño Sagrado logró consolidarse en el equipo titular en 2024, pero la gran oferta salarial de Cruz Azul lo hicieron tomar la decisión de marcharse.

La mala noticia que significa la salida de un jugador de 22 años que se había convertido en un puntal, también tiene un costado positivo. Se espera que por su transferencia ingresen 11 millones de dólares, una cifra significativa a la hora de salir al mercado a buscar buenos refuerzos.

Chivas tiene plan B para Luis Chávez y son 2 refuerzos

En caso de concretarse la venta de Orozco Chiquete, Chivas contará con un ingreso importante de dinero. No obstante, la incorporación de un jugador como Orbelín Pineda reinvertiría en su totalidad la cifra cobrada. Sin embargo, habría más presupuesto para destinar en refuerzos, y uno de los anhelos del equipo tapatío es Luis Chávez.

Luis Chávez tiene pasado en Pachuca. (Getty)

El mediocampista también implicaría una gran inversión por parte de Chivas. De esta manera, en caso de que no se de la incorporación de Chávez, el Rebaño Sagrado ya pensó en un plan B. De acuerdo a lo que informó el periodista Jesús Hernández, Chivas piensa en 2 refuerzos para suplir la eventual negativa por parte del Dinamo Moscú. En caso de que no se dé la llegada de Chávez, el Rebaño buscaría a Jordi Cortizo y otro jugador, del que todavía no se sabe el nombre.