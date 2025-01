En el futbol mexicano se está dando una novela en la que se recuerdan pocos casos similares. Chivas, Cruz Azul y Jesús Orozco Chiquete son las partes que protagonizan la gran novela del mercado de fichajes 2025. Ni bien terminó la competencia oficial en 2024, la Máquina Cementera parecía llevarse inmediatamente al defensor.

Sin embargo, la operación se fue dilatando en el tiempo, más de lo esperado por Cruz Azul y por el jugador. En un primer momento se creía que la transferencia se haría rápidamente y sin mucha discusión, porque desde la Ciudad de México iban a ejecutar la cláusula de rescisión.

No obstante, eso no sucedió porque el potencial club comprador no ejecutó dicha cláusula. Cruz Azul le propuso a Chivas abonar lo que estaba fijado en la cláusula, es decir 11 millones de dólares, pero no de una sola vez. La propuesta implicaba un plan de pagos, donde se debían acordar las cuotas.

Desde el Rebaño Sagrado se mostraron inflexibles ante esa posibilidad, por lo que la negociación se complicó. Lo que en algún momento podía ser una transferencia hecha, terminó siendo una novela interminable. Ahora, al culebrón se le puede sumar un protagonista de fuste: Roberto Alvarado.

Roberto Alvarado jugó en Cruz Azul. (Getty)

Amenaza de Cruz Azul que incluye a Roberto Alvarado

Una de las figuras de Chivas es el Piojo Alvarado. El delantero del Rebaño Sagrado fue declarado en más de una oportunidad como intransferible. Sin embargo, Cruz Azul tiene una ventaja que lo diferencia del resto de los equipos: posee la mitad de la ficha del jugador.

Alvarado llegó a la escuadra tapatía proveniente de la Máquina Cementera. Es por eso que mantiene el 50% del pase. Ahora, el periodista Jesús Hernández reveló en Récord que si no se da lo de Orozco Chiquete, Cruz Azul va por Roberto Alvarado. “Cruz Azul quiere pleito. Si no se arregla lo de Chiquete, Cruz Azul le va a decir a Chivas: ‘pagan al piojo, o yo te lo pago, pero ya'”, aseguró el comunicador.